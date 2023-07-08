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好市多「油漬乾酪」驗出致癌物！消保官要求提補償方案：從優從寬

▲▼好市多一款起司驗出「環氧乙烷」，業者將全面召回。（圖／食藥署提供）

▲好市多一款起司驗出「環氧乙烷」，業者將全面召回。（圖／食藥署提供）

記者許宥孺／高雄報導

美式賣場好市多內販售一款起司，被驗出致癌物「環氧乙烷」，高雄市衛生局已請業者回收。市府消保官也要求好市多立即通知購買該產品的會員，同時提出「從優、從寬」的補償方案，並於近日至市府進行說明。

民眾爆料，接到Costco來電，說某款起司被驗出有「環氧乙烷」要全面召回該商品，請他帶東西回店內進行退貨。根據民眾圖片，該產品為好市多的油漬摩佐羅拉乾酪。

食藥署指出，好市多股份有限公司向食藥署報驗「油漬摩佐羅拉乾酪(產地：美國)(規格：0.68公斤/盒)」產品1批，重量456.96公斤，產品有效日期2023.8.23，於6月26日邊境檢出農藥殘留環氧乙烷（ethylene oxide, EtO）1.407 ppm評定不合格，該批產品禁止輸入。

▲▼好市多油漬摩佐羅拉乾酪驗出「環氧乙烷」，業者將全面召回。（圖／食藥署提供）

▲好市多販售的油漬摩佐羅拉乾酪驗出「環氧乙烷」。（圖／食藥署提供）

食藥署調查，好市多公司曾輸入同產品仍在效期內有1批(產品有效日期20230707、20230719)，立即請高雄市衛生局啟動後市場查核機制。經高雄市衛生局於6月27日至好市多公司查察，該批產品輸入總計913.92公斤，目前尚庫存156.4公斤(230盒)，經抽樣檢驗，7月7日晚間檢出環氧乙烷1.277 mg/kg與規定不符，高雄市衛生局已請業者回收。

針對好市多公司進口油漬摩佐羅拉乾酪驗出環氧乙烷致癌物，高市府消保官於8日要求好市多公司不僅應確實下架回收、立即通知購買該產品的會員，同時要求好市多公司就已購買該爭議商品的會員提出「從優、從寬」的補償方案，並於近日至市府行政暨國際處消保室進行說明，全力協助維護消費者權益。

消保官也提醒，若有購買好市多油漬摩佐羅拉乾酪（有效期2023.7.7~7.19）的消費者，可向市府消費者服務中心反映，同時可提出線上申訴，市府消保官會全力協助消費者確保權益。

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