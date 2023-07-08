快訊／好市多起司驗出致癌物！ 高雄衛生局出手開罰了

▲好市多賣場販售的油漬摩佐羅拉乾酪起司驗出致癌物。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

美式賣場好市多內販售一款起司，被驗出致癌物「環氧乙烷」，高雄市衛生局已請業者回收，後續將依違反食安法開罰6萬元以上罰鍰。

民眾爆料，接到Costco來電，說某款起司被驗出有「環氧乙烷」要全面召回該商品，請他帶東西回店內進行退貨。根據民眾圖片，該產品為好市多的油漬摩佐羅拉乾酪。

▲高雄市衛生局日前前往賣場稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局表示，6月27日接獲食品藥物管理署通知好市多股份有限公司進口報關「油漬摩佐拉乾酪」產品，經邊境檢出農藥殘留環氧乙烷與規定不符，該批產口未准予進口，經查曾輸入同產品仍在有效期內1批，衛生局當日立即派員至好市多高雄店稽查，經查已下架停止販售，現場抽驗該產品於7月7日晚間經檢出環氧乙烷1.277 mg/kg與規定不符。

經查該批產品(有效日期20230707.0719)輸入總計913.92公斤，目前尚庫存156.4公斤(230盒)，已立即責令業者主動通知消費者並全面回收下架。

衛生局表示，後續將依違反食安法第15條第1項暨44條規定處6萬以上罰鍰，不合格產品沒入銷毀。業者尚未完成意見陳述，本案將審酌整體違規事證後評價罰款金額。