好市多起司驗出環氧乙烷！毒物醫曝「1級致癌物」風險

▲好市多一款起司驗出「環氧乙烷」，業者將全面召回。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

好市多一批美國產的「油漬摩佐羅拉乾酪」被驗出環氧乙烷，需全面回收。專家表示，環氧乙烷是國際癌症研究中心（IARC）公布一級致癌物，長期接觸恐增加血癌、淋巴癌以及神經病變風險。國內食品法規規範是不得檢出，但部分國家有開放作為農藥、除蟲使用，推測該起司產品原料中可能有使用到。

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▲好市多一款起司驗出「環氧乙烷」，業者將全面召回。（圖／食藥署提供）

有民眾爆料指出，接獲好市多致電表示，一款起司驗出致癌物「環氧乙烷」要全面召回商品；食品藥物管理署晚間證實，問題產品為好市多一款「油漬摩佐羅拉乾酪(產地：美國)(規格：0.68公斤/盒)」。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，環氧乙烷是無色、可燃、高反應的化合物，醫學、工業上多作為消毒劑使用，它是國際癌症研究中心（IARC）公布的一級致癌物，長期接觸會增加血液疾病如血癌、淋巴癌等風險，還可能出現神經病變。

顏宗海表示，在美國、加拿大核准使用作為香料、芝麻薰蒸殺菌的農藥，但根據研究顯示，環氧乙烷有致癌性，因此歐盟禁止將其用作殺蟲劑，台灣也禁用，不得檢出。

▲好市多油漬摩佐羅拉乾酪驗出「環氧乙烷」，業者將全面召回。（圖／食藥署提供）

顏宗海推測，該起司產品原料可能用到使用環氧乙烷的農產品，先前有一些印尼、韓國泡麵、還有冰淇淋也曾被驗出環氧乙烷，也懷疑是部分農產品原料污染問題。

由於致癌性與神經性影響需長期觀察，顏宗海提醒，民眾如果有購買到該產品，不要食用盡快去退貨，而如果已經有吃過的民眾，若有任何身體不舒服，趕快就醫。

食藥署副署長林金富指出，食藥署邊境查驗6月時發現好市多報驗一批油漬摩佐羅拉乾酪被檢出環氧乙烷，不合格產品未輸入，而食藥署追查已輸入國內同品項不同批號產品，仍在效期內有1批(產品有效日期20230707、20230719)，即請高雄市衛生局啟動後市場查核。

衛生局6月27日至好市多公司查察，該批產品輸入總計913.92公斤，目前尚庫存156.4公斤(230盒)，經該局抽樣檢驗，7月7日晚間檢出環氧乙烷1.277 mg/kg與規定不符，已請業者回收。