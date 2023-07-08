高溫引發熱急症！花蓮男倒臥車內「全身發熱抽搐」　消防緊急送醫

▲▼救護人員先將患者搬運至車外陰涼處降溫，快速適當處置後送醫院救治。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮消防局壽豐分隊7日下午接獲派遣，轄內豐裡村疑似有1男子因高溫引發熱急症，需協助送醫。救護人員到達現場後發現男子倒在自小客車前座且有高體溫、抽搐等症狀，救護人員立即將患者搬運至車外陰涼處降溫，並快速給予適當處置後送往醫院救治。

近日天氣炎熱，暴露在高溫環境的時間增加，容易出現頭暈頭痛、噁心嘔吐、心跳加速、呼吸淺快、虛弱無力、體溫升高，甚至肌肉痙攣、抽筋等，嚴重時，可能導致抽搐、心律不整、肌肉無力，甚至面臨死亡的風險釀成意外事故。此時可先將患者移至通風陰涼處，移除多餘衣物，再補充約1000c.c.水分及適量鹽分，其次可使用冷水噴灑或利用風扇幫助降溫並多休息，若症狀未改善則需立即送醫。

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消防局壽豐分隊呼籲民眾應注意保持涼爽、多喝白開水、選對活動時間及地點，隨時留意自己身體狀況，避免熱傷害發生。

花蓮縣消防局表示，高溫容易引起中暑、熱衰竭、熱痙攣等各種熱急症，高溫來襲時應儘可能待在室內，若需外出應先做好防曬措施，隨時補充充足水分，如發現自己或他人身體出現熱傷害徵兆時，務必進行急救5步驟：「蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，並撥打119電話請求協助。