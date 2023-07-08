燒番薯！北北基「高溫紅色警戒」　今天前3熱都飆破38度

▲中央氣象局發布高溫警示。（示意圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／台北報導

氣象局下午13:13持續針對18縣市發布高溫警示，除了原本的台北市亮起紅色燈號，新北市及基隆市也從橙色燈號升級為紅色燈號。而根據觀測，今日高溫排行前三名都超過38度，社子測站甚至觀測到38.6度。

▼今日高溫排行。（圖／氣象局）

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氣象局指出，西南風影響，各地天氣高溫炎熱，台東縣地區已有焚風發生，今日中午前後基隆市、台北市、新北市地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。屏東縣、花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。南投縣、嘉義縣、宜蘭縣地區為黃色燈號。

氣象局提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

▼氣象局發布高溫警示。（圖／氣象局提供）





▼溫度分布圖顯示台北「紫爆」。（圖／氣象局）

氣象局表示，周末兩天的天氣炎熱，大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷可能有37-38度的高溫，降雨量值非常少，只有山區有零星的短暫雷陣雨。

下周一水氣、雲量都增多，各地高溫略降至32-35度，局部近山區、台北盆地高1度左右，東半部、山區午後有雨，降雨有機會擴展至近山區平地。周二以後南方帶水氣偏多，東半部、恆春半島整天不定時有雨，西半部有午後雷陣雨，降雨強度、範圍都增加。