嘉義大林聖賢宮泉州恭迎軟身關公　騎馬夜巡遶境保平安

▲▼ 嘉義大林聖賢宮關聖帝君將率信徒夜巡大林傳承天香文化。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣知名關聖帝君廟聖賢宮，8日下午展開「天香夜巡」，1.5公尺高軟身關公神像，坐在馬匹上遶境大林鎮，十分罕見。遶境全程11公里，超過千位信眾、志工們徒步7個小時，聖賢宮創辦人徐双惠表示，關聖帝君祝福民眾財源滾滾、闔家平安。

▲▼ 嘉義大林聖賢宮前往歷史悠久泉州洪瀨鎮關聖帝君廟迎來軟身帝君將騎馬夜巡。（圖／記者翁伊森攝）

大林鎮聖賢宮6月底，前往歷史悠久泉州洪瀨鎮關聖帝君廟，經過坐車坐船搭飛機，恭迎軟身帝君來到大林鎮。這尊坐姿關公氣宇軒昂，炯炯有神不怒而威，不愧一代名將。

洪瀨鎮關聖帝君廟，為發揚天香文化每年都會舉辦遶境，因為疫情停辦3年，今年恢復盛況。聖賢宮飲水思源，8日特地展開天香夜巡。

大林聖賢宮舉行祭天台儀式，在宮主蔡麗輝、建廟主任委員呂武錦、聖賢宮創辦人徐双惠等帶領下，率同各地方首長、民意代表、社會賢達等，以鮮花素果牲禮米酒等，向關聖帝君表達最崇高敬意。



隨後，鐘鼓齊鳴關聖帝君起駕鳴炮，12台傳統和真人藝閣花燈車、20輛吉普車，還有10多隊各式各樣陣頭，以及超過千人義工、信眾啟動，沿途受到民眾熱烈歡迎。

創辦人徐双惠表示，晚上6時將點燃108支火把，藉由火把來照亮所有百姓人家，祝福家家戶戶闔家平安，庇佑在外遊子，無論求學、工作、打拚事業，都能心想事成健康平安，發大財行大運。