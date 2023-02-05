12輛「現代赤兔馬」給關聖帝君過火！總價破2億豪車廟前聚集

▲台中南天宮今日舉行「第三屆超跑過火擲金龜」活動，現場出現12輛超跑，其中要價2800萬的勞斯萊斯Cullinan也驚喜現身。（圖／網友陳承揚提供）



記者許權毅／台中報導

台中南天宮今日元宵節舉行「第三屆超跑過火擲金龜」，現場來了總計12輛勞斯萊斯、藍寶堅尼、法拉利、保時捷等跑車，依序通過祈福門給法師「過火」，現場吸睛的超跑總價高達2億元，還有車模在現場，吸引不少攝影師、民眾搶拍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼現場有法拉利、麥拉倫、藍寶堅尼等豪車，吸引不少民眾搶拍。（圖／網友陳承揚提供，下同）



大量超跑今日上午突然現身台中知名廟宇南天宮前，原來是廟方在元宵節舉行活動，台中「馬卡龍車隊」的車友前來參加過火，一輛輛「現代赤兔馬」暖暖駛入，由法師手持過運金對車輛畫印，從車門、後車廂均仔細完成儀式，也向關聖帝君祈求能夠行車平安。

馬卡龍車隊創隊會長嚴先生表示，今天有約3000萬的藍寶堅尼LP700、要價2800萬起罕見的勞斯萊斯休旅車Cullinan、2000萬法拉利F8敞篷車、1800萬麥拉倫MP4、2000萬麥拉倫720S，現場總計2億多逼近3億元，車友們一起來過火，祈求行車順利。

廟方今日還有舉行「擲金龜」活動，最終由一名來自南投的邱姓孕婦以連7筊取得第一名，帶走價值66000元的金龜，晚間7點還有舉行猜燈謎拿贈品、煙火秀等。