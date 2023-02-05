　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12輛「現代赤兔馬」給關聖帝君過火！總價破2億豪車廟前聚集

▲▼ 。（圖／網友陳承揚提供）

▲台中南天宮今日舉行「第三屆超跑過火擲金龜」活動，現場出現12輛超跑，其中要價2800萬的勞斯萊斯Cullinan也驚喜現身。（圖／網友陳承揚提供）

記者許權毅／台中報導

台中南天宮今日元宵節舉行「第三屆超跑過火擲金龜」，現場來了總計12輛勞斯萊斯、藍寶堅尼、法拉利、保時捷等跑車，依序通過祈福門給法師「過火」，現場吸睛的超跑總價高達2億元，還有車模在現場，吸引不少攝影師、民眾搶拍。

▲▼ 。（圖／網友陳承揚提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼現場有法拉利、麥拉倫、藍寶堅尼等豪車，吸引不少民眾搶拍。（圖／網友陳承揚提供，下同）

▲▼ 。（圖／網友陳承揚提供）

大量超跑今日上午突然現身台中知名廟宇南天宮前，原來是廟方在元宵節舉行活動，台中「馬卡龍車隊」的車友前來參加過火，一輛輛「現代赤兔馬」暖暖駛入，由法師手持過運金對車輛畫印，從車門、後車廂均仔細完成儀式，也向關聖帝君祈求能夠行車平安。

馬卡龍車隊創隊會長嚴先生表示，今天有約3000萬的藍寶堅尼LP700、要價2800萬起罕見的勞斯萊斯休旅車Cullinan、2000萬法拉利F8敞篷車、1800萬麥拉倫MP4、2000萬麥拉倫720S，現場總計2億多逼近3億元，車友們一起來過火，祈求行車順利。

▲▼ 。（圖／網友陳承揚提供）

▲▼ 。（圖／網友陳承揚提供）

廟方今日還有舉行「擲金龜」活動，最終由一名來自南投的邱姓孕婦以連7筊取得第一名，帶走價值66000元的金龜，晚間7點還有舉行猜燈謎拿贈品、煙火秀等。

▲▼ 。（圖／網友陳承揚提供）

▲▼ 。（圖／網友陳承揚提供）

▲▼ 。（圖／網友陳承揚提供）

▲▼ 。（圖／網友陳承揚提供）

▲▼ 。（圖／網友陳承揚提供）

▲▼ 。（圖／網友陳承揚提供）

ET快訊
郭書瑤滑雪「南北半球」全掉出！　超兇渾圓網一看全噴鼻血
LIVE／睽違23年重返台北！台灣燈會主燈點燈
快訊／魔獸收假強勢回歸！　雲豹終止10連敗
明天全台有雨！連2波「冷空氣接力襲台」
快訊／桃園爆人倫慘案！女兒持刀刺殺母親後跳樓雙亡
許富凱突淚崩！認爸爸腦死「比植物人更嚴重」
恐怖畫面曝！賓士男路口左轉…女騎士下秒遭「活吞」
快訊／大甲媽遶境日期決定了！4／21展開9天8夜徒步進香

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

立春後5大生肖好運連連　肖虎者「事業好運貴人相助」

戰鬥民族警察初體驗台灣高粱　入喉第一口驚嘆「好烈啊！」

快訊／大甲媽遶境日期決定了！4／21展開9天8夜徒步進香

12輛「現代赤兔馬」給關聖帝君過火！總價破2億豪車廟前聚集

38歲學霸型助理教授找嘸伴　一度懷疑性向...社交尷尬症求解

明迎鋒面雨彈全台有雨！連2波「冷空氣接力襲台」時間點出爐

2線燈會接駁公車直達「台灣燈會」展區　北市府呼籲民眾多加利用

癸卯慶元宵　鹿耳門天后宮小過年挽蔥祈福柑

短髮妹「邊笑邊晃北半球」40秒震暈14萬人！球迷秒認出：場上最辣

小學寒假作業「275字寫出一首詩」！家長眼花求救　神人圈出答案了

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

輸送帶「迴轉壽司」沒了！ 日壽司郎宣布3臨時營運方式

太妍.昌燮去Key家開趴大混亂　狗狗狂吠..她怒罵：臭小子！

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

新娘入場「進不去教堂」　大門卡住！3人使勁拉

台中客運司機狂飆鬼切左轉　被記過！超過檢舉期限免罰

米克斯見阿公摸別的狗　吃醋衝出卡中間制止！

立春後5大生肖好運連連　肖虎者「事業好運貴人相助」

戰鬥民族警察初體驗台灣高粱　入喉第一口驚嘆「好烈啊！」

快訊／大甲媽遶境日期決定了！4／21展開9天8夜徒步進香

12輛「現代赤兔馬」給關聖帝君過火！總價破2億豪車廟前聚集

38歲學霸型助理教授找嘸伴　一度懷疑性向...社交尷尬症求解

明迎鋒面雨彈全台有雨！連2波「冷空氣接力襲台」時間點出爐

2線燈會接駁公車直達「台灣燈會」展區　北市府呼籲民眾多加利用

癸卯慶元宵　鹿耳門天后宮小過年挽蔥祈福柑

短髮妹「邊笑邊晃北半球」40秒震暈14萬人！球迷秒認出：場上最辣

小學寒假作業「275字寫出一首詩」！家長眼花求救　神人圈出答案了

弟弟結婚！4姊妹合包「35萬禮金」給新娘　給錢臉超臭

華爾街日報：中國不甩西方制裁　執意軍援俄羅斯攻打烏克蘭

快訊／泰國F4「記者會吃餅乾」道歉了！　經紀公司聲明：工作人員溝通有誤

仁愛圓環華廈帶租約僅6字頭　7組人馬出面狂搶

虎斑貓示範「哈欠四部曲」　瞇眼張嘴「真的會傳染」

立春後5大生肖好運連連　肖虎者「事業好運貴人相助」

快訊／魔獸收假強勢回歸！　艾夫伯狂砍37分終止雲豹10連敗

LIVE／睽違23年重返台北！台灣燈會主燈點燈　科技兔絢麗奪目

蔡允潔1月女不明原因哭整晚　轉頭驚見「吐了一身」她崩潰狂道歉

夏和熙飛美「驚人花費」曝光！　傑尼斯男星驚呆：他是有錢人嗎？

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

生活熱門新聞

好市多高雄中華店「貼1新公告」！會員狂讚

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

冰棒Zenly團隊推新App！　介面激似經典抓猴神器

元宵2縣市大雨！　春雷、強風要來了

強冷空氣恐再襲！　大降溫時間曝

繳274元電費發票中千萬　大獎落雲林

台灣女優登「AV界告示牌」　曝：拍A片每次都新鮮

陳冠希潮牌祭奇招制黃牛！整排潮嬤秒破解

花園夜市籃球攤坑客　市府查是慣犯

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」！妹子超困惑

搶看Coser女神伊織萌　粉絲心碎「長得很普」

短髮妹「邊笑邊晃北半球」震暈14萬人！球迷秒認出

人夫翻出9年前薪資單　養3口還租房

「還戴口罩」7原因　一面倒推這點

更多熱門

相關新聞

小三毀約6度聯絡人夫　正宮索賠300萬

小三毀約6度聯絡人夫　正宮索賠300萬

台中一名人妻外遇健身房認識的人夫阿成（化名），結果被正宮花花（化名）抓到，小三擔心被老公發現，答應花花簽訂協議書，若再與對方聯絡1次就賠50萬元。怎料小三依舊忍不住愛意，陸續聯絡對方6次，遭正宮依約求償300萬元。一、二審法官認定協議書有效，但酌減賠償金至100萬，扣掉已賠償的70萬，須再賠30萬元。

一頭撞破擋風玻璃　台中男傷勢曝

一頭撞破擋風玻璃　台中男傷勢曝

打斷超商店員10根肋骨僅判2年10月　二審逆轉

打斷超商店員10根肋骨僅判2年10月　二審逆轉

穿越雙黃線害騎士慘摔亡　台中婦賠90萬獲緩刑

穿越雙黃線害騎士慘摔亡　台中婦賠90萬獲緩刑

即／台中三貼母子碰撞統聯　小孩嚇壞

即／台中三貼母子碰撞統聯　小孩嚇壞

關鍵字：

台中勞斯萊斯超跑麥拉倫關聖帝君南天宮法拉利藍寶堅尼

讀者迴響

熱門新聞

陸軍性愛片找到明確散布者　他無懼官司又流出新片段

好市多高雄中華店「貼1新公告」！會員狂讚

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

冰棒Zenly團隊推新App！　介面激似經典抓猴神器

已婚醫偷吃女護理師　她還自誇「下面很緊」　

驚！韓男神悄來台「大逛台灣燈會」

泰國最美變性人甜嫁富商！相識20年「學長學弟變夫妻」

元宵2縣市大雨！　春雷、強風要來了

快訊／美擊落中國間諜氣球　中外交部氣炸回應了

「壽司郎屁孩」現況曝光　媽媽鞠躬致歉

強冷空氣恐再襲！　大降溫時間曝

繳274元電費發票中千萬　大獎落雲林

百元鈔「27種流水號」最夯！　收藏價跳增300倍

即／台61化學槽車自撞懸空掛橋！駕駛墜橋下傷重不治

更多

最夯影音

更多
《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？
客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

輸送帶「迴轉壽司」沒了！ 日壽司郎宣布3臨時營運方式

輸送帶「迴轉壽司」沒了！ 日壽司郎宣布3臨時營運方式

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面