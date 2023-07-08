摩鐵約砲！小姐見「特殊1形狀」嚇逃不賺了　萬人秒懂：噁心又痛

▲聽到原PO生殖器官「入珠」，女伴嚇得直接離去。（圖／翻攝爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

不少男性想取悅另一半，靠「入珠」增加刺激感。一名男網友疑似買春，結果女伴一聽到「入珠」2個字後，就嚇得轉身離去。文章曝光後，引來萬名網友看傻回應「茄子改造成苦瓜」、「當兵有同梯入珠，有些女人說很痛」。此外，值得注意的是，小心激戰不成反被罰，性交易恐處3萬元以下的罰鍰。

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》自曝，日前與女伴約在摩鐵，不料還沒盡興，對方就急著轉身離去，而原因尷尬了，「有入珠的痛苦就是...錢放著，小姐還是轉身離開！」

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原PO還附上照片，只見身材高挑纖細的女伴穿著粉色上衣與短褲，獨自往門口方向走去。撇除故事真實性，該文章曝光後，引來破萬名網友討論「入珠」話題。

留言紛紛笑虧，「入珠這玩意是需要碰到懂玩的女生才有用的！人家是做生意的，後面還怎麼接客？那可是體力活」、「當兵有同梯入珠，有些女人說很痛」、「我反而覺得入珠的很噁心很痛」、「聽說入珠並不會讓女人感到快樂」、「抱歉！入珠不接喔」、「個人覺得小、短、早洩都不是什麼問題，但入珠的我不行」、「我想到苦瓜」。

▲網友熱議。（圖／翻攝爆廢公社二館）



值得注意的是，根據社會秩序維護法規定，性交易的處罰是3萬元以下的罰鍰，對於仲介性交易者最重可以處5萬元的罰鍰和最重5日的拘留。

另外，泌尿科醫師李嘉文曾指出，一名25歲男子看診「取珠」，沒想到褲子一脫下，就讓他看得眼花撩亂，原來男子從事入珠工作，所以每次入珠都是自己來，「心情好就入幾顆，心情不好也入幾顆」，前前後後共入了105顆珠子在陰莖內。

行醫超過20年的李嘉文自嘲，「我算是老司機了，但是看到100多顆，還是嚇了一跳，看起來就像一串葡萄，或是短玉米」，而每顆珠子尺寸約落在6mm到8mm，最長的則是1.5公分，「通常排列一整圈還能用，但是像男子入珠105顆就太誇張了，而且很少有東方女性的生殖器可以容納這麼多的珠子」，且前後得挨13刀才能取珠完成。

對此，李嘉文強調，其實並不鼓勵入珠行為，每每患者到院表示要取珠的原因，大多是性伴侶不喜歡，因為入珠會有刺激性，也會造成性伴侶不舒服；尤其入珠手術最怕就是感染，臨床上也常遇到傷口化膿才來取出，而取下的傷口並不好照顧，因為傷口不能縫合，用意是讓傷口內的髒分泌物引流掉，且取出後，傷口也會形成疤痕組織，造成陰莖外觀不平整。