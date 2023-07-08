宏都拉斯：正尋求大陸投資「200億美元」鐵路項目





▲中國大陸與宏都拉斯建交。（圖／翻攝中國大陸外交部）

記者鄭思楠／綜合報導

宏都拉斯3月宣布與台灣斷交，並與中國大陸正式建交。據路透社7月8日報導，宏都拉斯政府官員7日向中方表示，正尋求投資者為連接該國大西洋和太平洋海岸的鐵路建設提供資金，項目價值約200億美元（約新台幣6114億元），這是兩國貿易與投資合作的一部分。

報導稱，宏都拉斯和中國已開始就自貿協定進行談判。宏都拉斯經濟發展部部長塞拉托表示，兩國官員還討論了與水壩和發電相關的基礎設施項目。

「我們向（中國官員）介紹了宏都拉斯有興趣獲得融資的項目，這些項目對我們國家的發展至關重要」，塞拉托說，「我們正在談論建造水壩、建造聯通大洋的鐵路線，還涉及到我們的發電系統。」

▲宏都拉斯26名留學生轉往中國大陸就學。（圖／翻攝CCTV）

他透露，計劃中的鐵路線可能會在大約15年內建成。他補充道，作為世界第二大經濟體，中方官員對利用公共和私人資金開發的項目都表現出了興趣。

2023年3月26日，中國大陸同宏都拉斯建交，6月12日，中宏雙方發表聯合聲明，宣布就商談兩國自由貿易協定達成共識。

據大陸商務部網站消息，7月4日，商務部部長王文濤與宏都拉斯經濟發展部部長塞拉托分別代表兩國政府，以視訊方式宣布啟動中國-宏都拉斯自由貿易協定談判。報導稱，啟動中宏自由貿易協定談判，有利於深化兩國經貿領域務實合作，為進一步提升雙邊貿易質量和水平、加強各領域投資和合作提供助力。

經貿領域外，根據《央視》報導，第一批26名宏都拉斯留學生4日下午從台灣經香港轉機，分別抵達北京、天津、西安等地，展開在大陸的留學生活。他們即將就學的大學包括對外經貿大學、北京航空航天大學、北京語言大學、天津大學、西北工業大學等。