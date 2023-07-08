安倍槍擊1周年忌日！日相岸田出席法會　民眾事發地排隊獻花

▲安倍逝世1周年，民眾至事發地點獻花悼念。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三2022年7月在奈良輔選時，遭人從後方開槍擊中，最終搶救不治身亡。8日適逢他的1周年忌日。自上午就有大批民眾在事發地點排隊獻花悼念安倍，而他的遺眷則在東京都的增上寺舉辦對年法事，首相岸田文雄以及自民黨內部人員也將出席。

根據《讀賣新聞》報導，安倍晉三是日本憲政史上執政時間最長的首相，他2022年7月8日在奈良市大和西大寺車站附近發表助選演說時，遭歹徒山上徹也持自製手槍攻擊，身上至少中2槍，最終因失血過多死亡，享壽67歲。而兇手則是當場被維安人員制伏，同時依現行犯逮捕。

8日適逢安倍的1周年忌日，現場特意設立了獻花台，供民眾致意。當天上午就有超過50人抵達現場排隊獻花悼念，第一個到此獻花的是來自靜岡市的58歲公司董事，他表示，「安倍首相為了保護國家奉獻所有，希望他能安息。」

奈良地檢1月正式依殺人罪起訴山上徹也，不過首次開庭時間仍未確定。

根據《富士新聞網》報導，安倍晉三遺眷、自民黨以及自民黨安倍派人士8日共同替他舉行對年法事，法事8日上午11日在當初舉行家祭的東京增上寺舉辦，遺孀安倍昭惠、其他家屬、岸田文雄以及其他自民黨與日本政府內部人士都將出席。

待法事結束後，增上寺將會於下午1時至下午4時開放一般民眾獻花致意。