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餐飲嫩妹想拼第一桶金　想匯50萬投資虛擬幣...板橋警阻詐

▲李女想投資虛擬貨幣賺第一桶金，但險遭有心人士詐騙。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲李女想投資虛擬貨幣賺第一桶金，但險遭有心人士詐騙。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區一名22歲李姓女子，日前到重慶路上某間銀行領取現金50萬，引起行員注意，追問李女用途，但李女卻始終無法說明清楚，行員立即通報警方前來關心，警員到場後，李女才透漏，自己剛投資虛擬貨幣獲利，準備要轉購其他貨幣，但警員卻指出內容極有可能為詐騙手法，才讓李女打消付款念頭。

據了解，李女從事餐飲工作多年，為了能快速賺第一桶金，自學投資虛擬貨幣，近期也投資成功，讓她賺取50萬。本周一（3日）突然有人加入李女通訊軟體，並表示可轉介一名王姓男子，協助投資虛擬貨幣，讓她能夠快速獲利。李女聽聞，認為自己剛投資獲利，就想趁勝追擊，就動身前往銀行取款。

警員聽完李女說法，細心地提出疑點，首先介紹人來路不明，不能輕易相信。接著李女本身沒見過賣幣的王先生，並且對話中不斷透漏高報酬、高獲利，十足看起來就是詐騙手法。經過警員細心分析，李女才起疑，行員也提出投資較為保險的方式，讓李女打消取款、匯款的念頭。

▲李女想投資虛擬貨幣賺第一桶金，但險遭有心人士詐騙。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方細心解說下，李女終於打消匯款念頭。（圖／記者陸運陞翻攝）

板橋分局長黃南山表示，民眾應慎選投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，如有標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」、獲利來源不明或獲利率顯不合理等情形，均是詐騙高風險，應避免投資，更勿輕信未曾謀面網友及來路不明的投資管道，以免被騙。

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