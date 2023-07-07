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社會 社會焦點 保障人權

電器行老闆投資150萬「生日還收鳳梨酥禮物」　想賣股才知被騙

記者邱中岳／台北報導

北市南港分局舊庄派出所接獲線報，1名男子在網路上認識投資專家，還說可以代為操盤，甚至還交付50萬投資，生日還會收到對方送來的鳳梨酥，開心之餘又追加100萬投資款，但是到了變賣股票時，被要求再交付77萬元等值的虛擬貨幣，才驚覺上當。

警方調查，55歲的謝姓電器行老闆，在日前前往北市南港分局舊庄派出所報案，於網路上認識1名自稱投資專家的男子，還表示獲利豐厚還可以代為操盤，男子不疑有他在網路開設股票帳戶，並在松山區八德路的工作室先交付50萬現金給對方。

▲▼北市男子被詐騙投資150萬買股票，最後賣股還要多花77萬，氣得報警處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市男子被詐騙投資150萬買股票，最後賣股還要多花77萬，氣得報警處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後謝姓男子的確得到回饋，雙方互動越來越熱絡，男子不疑有他又繼續付了1百萬元投資，但是最後卻在獲利頗豐之時，準備賣股變現，對方突然表示要交付等值77萬元虛擬貨幣，才能將投資股票的錢贖回。

▲▼北市男子被詐騙投資150萬買股票，最後賣股還要多花77萬，氣得報警處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲電器行老闆投資股票卻遇到詐騙，最後不動聲色配合警方約出面交賴姓車手。（圖／記者邱中岳翻攝）

謝姓男子驚覺有異，立刻報警處理，警方獲悉後要謝不動聲色，並且約定時間地點面交，警員在附近超商埋伏，當場逮捕出面收錢的24歲賴姓男子，並且在謝交付款項後立刻上前表明身分逮人，訊後依照詐欺罪嫌將賴姓車手送辦。

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