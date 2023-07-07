極端酷熱虐周末！「紅色警報區」出爐　下周2天午後雷雨降溫

▲周末高溫炎熱，將出現38度以上極端高溫。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

極端高溫熱襲周末，大台北、花東縱谷、中南部近山區溫度將特別高，可能出現37到38度以上高溫，氣象局明(8日)對16縣市發布高溫警示，其中台北市亮「紅色警報」。不過下周太平洋高壓勢力北抬，午後雷陣雨機率增，下周二(11日)到下周三(12日)中午過後，各地山區、西半部有午後雷陣雨，可望略微降溫。

明天(8日)全台16縣市亮高溫燈號，氣象局表示，受南風影響，天氣晴朗炎熱，台東縣地區有焚風發生的機率，明(8)日白天台北市地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。

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新北市地區、花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區、苗栗縣地區、台中市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區為黃色燈號。

▲周末溫度和天氣趨勢。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員曾昭誠表示，未來一周，台灣大致屬白天高溫炎熱天氣型態，尤其是今天(7日)到周末(9日)最熱，今明兩天到周日台灣附近午後雷陣雨比較少，要到下周一(10日)開始，太平洋高壓勢力北抬，整體午後雷陣雨機會才會慢慢增加，但各地上午仍悶熱。

曾昭誠說明，受太平洋高壓、西南風沉降等影響，大台北、花東縱谷、東南部溫度比平常更高，台灣今天有35到36度以上高溫發生，其中西南風沉降影響，大台北地區、北北基，還有花東縱谷跟中南部近山區，出現特別高溫度，尤其大台北、花東縱谷有37到38度高溫，今天最高溫發生台北市社子島38.1度，基隆暖暖也有38度，其他很多地方最高溫也有37到38度。

▲今天各地高溫情況。（圖／氣象局）

酷熱天氣將持續整個周末，曾昭誠指出，明天(8日)溫度跟今天類似，台灣各地都有35度到36度以上高溫，特別大台北地區、花東縱谷、中南部近山區溫度特別高，尤其北北基、花東縱谷還是有37度以上高溫；明天入夜後溫度下降也不會太快，晚間9點到10點還是有30度高溫，晚上外出運動也要嚴防中暑。

不過下周將有機會略降溫，曾昭誠表示，下周一(10日)過後，太平洋高壓勢力北抬，台灣附近天氣不會那麼穩定，上午依舊炎熱晴朗，午後雷陣雨機率將增加，下周二(11日)到下周三(12日)中午過後，各地山區、西半部有午後雷陣雨發展，下雨機會將多一些。

▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）