北市高職四校家長會長開箱長庚科大　學雜、住宿費多少錢受關注

▲北市高職四校家長會長開箱長庚科大。（圖／長庚科大提供）



記者楊淑媛／桃園報導

大學學測甫放榜，許多學生跟家長紛紛為選學校、科系傷透了腦筋！長庚科技大學表示，台北市士林高商、滬江高中、稻江護家、景文高中家長會共四所家長會會長，24日前往長庚科大進行了校園參訪，以協助家長充分了解長庚科大各個學系的特色與校園環境是否合適自家子弟。



台北市士林高商家長會劉奇昌會長提到，大學對於許多年輕人來說，可能是第一次離家求學，因此也不免讓家長感到擔心。參訪的過程中，四位會長們卯足了全力的詢問學校關於任何家長所關心的所有環節，包括像是系上的課程、宿舍是否要抽籤？學雜費跟住宿費多少錢？並瀏覽了校園、教室與宿舍的各個環境。

長庚科技大學副校長范君瑜表示，該校是在王永慶先生秉持「取之於社會，用之於社會」的初衷創辦的，因此始終都是採最低廉的學雜費跟住宿費，數年來均未調漲，也提供優秀新生百萬獎學金，以及長庚醫院公費制度，給予優秀新生與弱勢學生更多的求學機會。

同時，為了保障學生的住宿權益，在創校初期宿舍床位規劃，便以滿足所有學生需求的數量去建設，因此在長庚科大的求學的期間，無論年級與學制，向來都是無需抽籤均可入住！而教學上，學校也強調「與時俱進」，持續與長庚醫院進行建教合作，就是要將最好的提供給學生！