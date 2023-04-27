明德外役監逃犯躲寺廟遭逮！警搜出紙條驚見「幫我弄一把刀」

記者林悅、閔文昱／台南報導

台南市明德外役監受刑人張天昊21日趁外出農園工作機脫逃，在逃亡48小時後於台南市東山區山區廢棄宮廟內被緝捕到案。警方搜身時還在他身上搜出一張紙條，內容提到「幫我弄一把刀、明天要換地方（躲藏）」等。對此，警方則不願多做說明。

經查張天昊逃亡期間疑似窩藏於山上區、大內區涵洞，經轄區新化、善化分局及專案小組持續追捕，張嫌深怕被查獲，於是在22日晚於山區竊取自小貨車逃逸，但也因此露餡。經警方連續3天持續追捕並循線調閱監視器，才於23日中午鎖定張嫌可能藏匿在東山區山上的廢棄宮廟（某禪寺）躲藏，經調集警力執行清查圍捕，順利將他壓制緝捕歸案。

▲台南明德外役監脫逃強盜犯張天昊，在台南東山某廢棄宮廟遭逮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，警方在搜身時，發現張天昊身上藏有一張紙條，內容寫道「哥，幫我弄睡袋、手電筒，還有一把刀………。我明天要換地方了」疑似有持刀做長期逃亡打算。不過，目前警方不願對該張紙條內容做任何回應。

初步詢問張嫌脫逃動機，他供稱是因在服刑期間疑似有違反監所規定，害怕被處分移往一般監獄服刑遂伺機逃逸。至於逃亡過程中除竊取自小貨車外，是否涉嫌其他刑案及有無共犯協助或資助張嫌逃亡等情，警方仍在深入追查中。