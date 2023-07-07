河北氣溫飆到43°C　老人「不開冷氣」中暑喪命

▲大陸多地近日溫度飆升。（圖／路透社）

實習記者高語璠／綜合報導

河北氣象台於昨（6）日發布紅色警戒，河北多地進入高溫炙烤模式，局部地區可達到40°C至43°C。河北石家莊市人民醫院近日收治一名60多歲中暑嚴重的患者，因不願開冷氣加上室內溫度較高，後出現精神萎靡、食欲不振、嘔吐的症狀，被送到醫院時體溫已達41°C，經過幾天的救治仍不幸去世。

《閩南網》報導，石家莊市人民醫院急診醫學科主任何志紅表示，「近期因中暑前來急診就醫的患者相比往年同期有所增多。」

他還說，患者中暑的原因很多種，除了長期暴露在室外高溫環境下導致中暑，有些患者是因為長期處於高溫高濕不通風的環境下出現中暑，也有些年輕人長期在戶外活動，出現頭暈、拉肚子的症狀。

河北省人民醫院急診科副主任齊惠軍說，從6月6日到7月6日，河北省人民醫院急診科一共收治9例中暑病例，其中6月中旬收治2例熱射病患者，1人不幸死亡。

他提及，「熱射病」可以理解為中暑的一種嚴重狀態，一旦「中暑」變成了「熱射病」，就可能有生命危險，病人會出現昏迷、抽搐、譫妄、行為異常等症狀，同時出現腦、心臟、肝臟、腎臟、消化道、凝血功能障礙或衰竭，一定要緊急就醫。

根據《長城網》報導，熱射病是中暑的一種。中暑分為先兆中暑、輕度中暑、中度中暑、重度中暑4個階段。熱射病即重度中暑，患者體內熱量積蓄過度，從而引發神經和器官的損傷。熱射病的病死率達到20%到70%，50歲以上的患者達80%。

報導提及，夏天應盡量避免高溫時段外出，還要加強室內通風，保持合適溫度。如果出現中暑症狀，要盡快將患者體溫降到38°C以下，並及時撥打急救電話。