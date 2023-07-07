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李玟輕生亡…醫憂出現模仿效應　身心科醫師：適時遠離手機

▲▼ 。（圖／光田醫院提供）

▲光田綜合醫院身心科醫師溫偉鈞。（圖／光田醫院提供）

記者白珈陽／台中報導

天后李玟（CoCo）因憂鬱症2日在家中輕生離世，震驚華人演藝圈，也讓許多民眾難過不捨。大甲光田綜合醫院表示，隨著消息高度曝光，恐加深其他憂鬱症患者的焦慮不安，還可能出現「模仿效應」，醫師呼籲，有情緒問題的民眾近期適時遠離手機或電視，避免擴大負面情緒。

光田綜合醫院身心科醫師溫偉鈞表示，名人自殺事件透過各大媒體的報導，除了容易引起患者的焦慮感之外，也有可能出現模仿效應。「患者可能會覺得這些名人都已如此努力，結果仍不如預期，那我大概也沒希望了。」進而出現孤單無助的情緒，加重憂鬱的症狀。

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溫偉鈞也提醒患者，若發覺自己在看完相關新聞後情緒受到影響，務必關上電視，甚至放下手機，此時可以選擇出外散步或從事其他休閒，遠離過度爆炸的資訊，來轉移自己的注意力。

溫偉鈞建議，家中有憂鬱症患者的陪伴者，盡量勿給予憂鬱症患者任何建議，只需做到陪伴，讓患者覺得自己並非孤身一人即可，若與患者同住，可替患者「過濾資訊來源」，選擇觀看輕鬆無壓力的戲劇或綜藝，避免長時間收看相關新聞報導，藉此減少刺激患者情緒。

▲▼ 。（圖／光田醫院提供）

▲溫偉鈞建議憂鬱症患者勿過度關注負面新聞，可適時運動或做其他事轉移注意力。（圖／光田醫院提供）

溫偉鈞醫師也提醒身旁有憂鬱症親友的民眾，當患者過度焦慮不安，或提起死亡、毁滅等言語，也要多陪伴觀察；若憂鬱症患者的睡眠習慣若突然改變，比如這陣子突然睡得很多，或難以入眠，也都要注意他們的情緒是否正在惡化。

最後，若患者突然有計畫地安排事務，甚至送走心愛的物品等，也是警訊之一，當患者出現以上這些癥兆時，陪伴者最好多抽空，甚至不妨一起與患者共同進行輕鬆的活動，轉移患者對負面事物的注意力，就有機會減少憾事的發生。

「當然，陪伴者也毋須過度緊張，結果反而跟著患者一起陷入憂鬱中，能做到適度陪伴與觀察，讓患者不至於孤立無援，就已經跟他們站在同一陣線了。」溫偉鈞也提醒，憂鬱症患者切勿隨意停藥，要記得持續就醫；若患者出現被害妄想或自殘行為時，陪伴者還是需要將患者強制送醫，避免更嚴重的傷害出現。

溫偉鈞強調，憂鬱症就像是場情緒的暴風雨，雖然令人低潮難受，卻總有過去的時候，只要患者與陪伴者能走過此時的暴風低谷，未來就能看到雨過天晴的陽光。
 

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