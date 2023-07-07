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李玟專輯全部下架！　唱片行老闆道歉了「不想發死人財」

記者邱晟軒／綜合報導

國際巨星李玟（CoCo）過世轟動各界，消息傳出後引起許多歌迷紛紛開始積極搜集和回顧李玟的經典作品，希望保留她美妙的歌聲和回憶。然而，台北市大安區一家獨立唱片行卻沉痛宣布，下架所有李玟的唱片，直言「說實話，我們實在很不想在這個時候賺這樣的錢」。

標榜全台第一間專業銷售經典流行音樂的獨立唱片行《沒有新歌的唱片行》在臉書粉專發文表示，李玟1994年發行首張國語專輯《愛就要趁現在》，當時老闆還在Tower Records西門店（目前已退出台灣）工作，「現代派唱片」印了一些李玟肖像便條紙當贈品「我永遠記得當時的我是如何把便條紙一張一張發送（硬塞！）給每一位客人的，也永遠記得我是如何熱血的主動跟客人宣傳，『這是一個新人叫李玟，她唱得真的很棒！請一定要聽聽看她的新專輯！拜託拜託！』」

▲▼台北唱片行將李玟所有音樂作品下架。（圖／沒有新歌的唱片行臉書粉絲團）

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▲唱片行《沒有新歌的唱片行》忍痛下架李玟所有音樂作品。（圖／《沒有新歌的唱片行》臉書粉絲團）

「捨不得，真的捨不得」，唱片行老闆感嘆，在得知李玟去世的消息後，他把店內所有的李玟唱片收起來，並下架了網拍商品，因為他實在不想在這個時候「大撈一筆」、「謀取暴利」。對於一些急於收集甚至囤積李玟商品的歌迷，他表示很抱歉，無法達到你們的期望。讓我們先一起安靜地懷念她吧。

店主還透露，唱片公司已經聽到了歌迷和唱片行的呼聲，正在緊急補貨經典專輯和精選集，預計將於7月底前到貨。他呼籲有意收藏的粉絲們請耐心等待。

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