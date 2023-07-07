交通違規記點新制施行　交通局提醒民眾注意

▲交通部通盤檢討交通違規記點制度已經施行，尤其是未停讓行人、闖紅燈及危險駕駛等重大違規行為，均一次記點數3點。（圖／記者林悅翻攝）

者林悅／台南報導

交通部通盤檢討交通違規記點制度已經施行，尤其是未停讓行人、闖紅燈及危險駕駛等重大違規行為，均一次記點數3點，台南市交通局提醒民眾遵守交通規則，除保障交通安全，也能避免受罰吊扣駕照，影響日常生活。

交通局局長王銘德表示，汽車駕駛人違反道路交通管理處罰條例規定者，除依規定處罰外，並得依對行車秩序及交通安全危害程度記違規點數1點至3點，違規記點於1年內記點每達12點，吊扣駕駛執照2個月，並應接受道安講習。

依據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第2條第5項修正規定，常見民眾違規項目，例如超速、未打方向燈、紅燈右轉，在人行道、行人穿越道、交叉路口臨時停車（或停車），或併排臨時停車（或停車）等記點數1點；行駛高速公路或快速公路未依規定行駛車道、不依規定使用燈光等記1點；行駛高速公路或快速公路超速、未保持安全距離、未依規定變換車道等記2點；未停讓行人、闖紅燈、危險駕駛(蛇行、逼車、超速40公里以上)等記點數3點；駕駛人違反處罰條例，因而肇事致人受傷者，記違規點數3點，其餘違規記點情形，詳見處理細則第2條第5項規定。

交通事件裁決中心主任劉佳峰指出，5月3日修正公布之道路交通管理處罰條例（自2023年6月30日施行），增訂第63條之2規定，除攔查舉發違規案件外，對於逕行舉發案件的違規行為應記違規點數、應接受道路交通安全講習或吊扣、吊銷汽車駕駛執照者，若未指定主要駕駛人或未辦理歸責他人時，則處罰被通知人。

另依據處理細則修正條文第48條，增訂屬依處罰條例第63條第1項規定併予記點案件，受處罰人如已自動到案繳納罰鍰，處罰機關得逕予記點結案，無須再製發裁決書及送達。

交通局提醒，若想了解自己有沒有違規記點及目前違規點數累計情形，可以透過監理服務網(https://www.mvdis.gov.tw/)或手機下載監理服務APP，輸入身分證號與出生年月日即可查詢違規點數紀錄；或於便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）多媒體機繳納交通違規罰鍰時，亦可得知該項違規應記點數資訊。