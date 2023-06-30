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ET民調／民眾支持健保部分負擔新制　66.1%認為可改善醫療資源浪費

健保署,ET民調,新制。（圖／資料照）

▲問題：請問您知不知道健保署目前正在推動健保「部分負擔新制」？（回答人數：1,519人）（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

健保議題一直是民眾關心的重點，有人覺得健保太貴，有人擔心健保太便宜，無法長久經營，隨著7/1起健保部分負擔新制上路，相關話題再度掀起討論，到底民眾對於落實分級醫療、鼓勵病情穩定的慢性病人到基層診所就醫，大型醫院回歸照顧急重症的看法如何，《ETtoday民調雲》公布民眾對新制看法的最新調查結果，調查對象分布全台22個縣市，有效問卷高達95％，顯見民眾對醫療資源相關議題很重視！

健保署,ET民調,新制。（圖／資料照）

▲調整部分負擔知曉度年齡交叉分析，呈現年紀越大，知曉度越高趨勢。

健保署,ET民調,新制。（圖／資料照）

▲問題：請問您認為政府調整部分負擔能否改善醫療資源浪費的情形？（回答人數：1,519人）

根據最新調查結果發現，有高達66.1%民眾知道7/1健保署推動的「調整健保部分負擔」方案，並發現年齡越高知曉度越高，且66.1%民眾認為政府調整部分負擔能改善醫療資源浪費。

健保署,ET民調,新制。（圖／資料照）

▲問題：請問您支不支持調整「門診藥品」的部分負擔收費機制？（回答人數：1,519人）

健保署,ET民調,新制。（圖／資料照）

▲問題（調整門診藥品部分負擔）：請問您支持這項制度的原因有哪些？（可複選，回答人數：1,075人）

新制門診藥品部分負擔，調高醫學中心或區域醫院藥費收取上限，最多收300元。另一個則是慢性病處方箋有影響，之前慢性病處方箋第一次領藥是免收部分負擔，為鼓勵病情穩定的慢性病人到基層診所就醫，基層診所維持免收慢性病連續處方箋部分負擔；針對醫院所開立的慢性病連續處方箋，第一次調劑比照一般藥品處方箋，需收取藥品部分負擔，第二次以後調劑維持免收；中低收入者及身心障礙者，不論就醫院所層級，藥品部分負擔均按照基層診所收費方式收取。調查顯示，有70.7%民眾支持調整「門診藥品」部分負擔收費機制，支持原因以「珍惜健保資源」（75.6%）、「落實分級醫療」（66.2%）及「減輕健保負擔」（65.8%）居多。

健保署,ET民調,新制。（圖／資料照）

▲問題：請問您支不支持調整「急診」的部分負擔收費機制？（回答人數：1,519人）

健保署,ET民調,新制。（圖／資料照）

▲調整急診部分負擔支持度年齡交叉分析，以30至39歲支持度(77.5%)相對高於其他年齡層。

健保署,ET民調,新制。（圖／資料照）

▲問題（調整急診部分負擔）：請問您支持這項制度的原因有哪些？（可複選，回答人數：1,047人）

新制急診部分負擔改為依就醫院所層級別，採定額方式收取，醫學中心調高為750元、區域醫院調高為400元，地區醫院和基層診所維持收取150元；中低收入戶與身心障礙者於醫學中心看診收取550元、區域醫院300元、地區醫院及基層診所150元。調查顯示，有高達68.9%民眾支持調整「急診」的部分負擔收費機制，其中30至39歲民眾支持度達77.5%相對高於其他年齡層，支持原因以「緩解大醫院、急診壅塞情況」（66.5%）、「落實分級醫療」（64.6%）及「珍惜健保資源」（64.6%）居多。 

從調查結果來看，大部分民眾表達支持，也反映了民眾對於醫療資源分配的關切，以及對於健保制度改革的期待，健保署也希望透過本次部分負擔調整，能引導民眾正確就醫行為，提升用藥安全，珍惜醫療資源，促進醫療服務效率，使健保效益極大化。

更多健保部分負擔資訊：https://www.nhi.gov.tw/Content_List.aspx?n=C08461B21E02098D&topn=787128DAD5F71B1A


 

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關鍵字：

健保署ET民調新制

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