謝春德遭控性侵13歲乾女兒　急喊3個字！前同事再揭真相

▲謝春德遭控性侵13歲少女。（示意圖／取自123RF）



記者崔子柔／綜合報導

知名攝影師謝春德遭控23年前性侵當時13歲的乾女兒，還拍下對方裸照、討陰毛等。謝春德已將個人臉書關閉，目前未對此事做出回應。《鏡週刊》人物組副總編王錦華則透露，謝春德傳訊息給她，不斷重覆「我沒有」。

王錦華昨（6日）晚在臉書發文表示，謝春德5日晚間傳訊息給她，不斷說「我沒有！我沒有」，她想著若是沒有就太好了，「我多麼希望這世界沒有這麼邪惡的人，我多麼希望這世界沒有像昨晚PO文的那樣心碎的女孩」，「但事實上呢？多少罪惡假藝術之名以行」。

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▲▼王錦華發文。（圖／翻攝自Facebook）



一名曾與謝春德合作的陸姓前執行製作人則留言指出，「他有，至少在他對我說的版本裡，他有與未成年少女性交」。去年曾參與謝春德製作的余姓女子昨日也發文表示，劇組在去年4月就曾收到性侵指控。

受害女子5日在臉書發文揭露，她12歲在長輩介紹下成為謝春德的乾女兒，謝春德讓她住進工作室的小房間，她第一天睡在那就被謝男用生殖器磨擦大腿，在她13歲時某天，謝春德說小房間太熱，要她上樓吹冷氣，當晚就被性侵得逞，後來她搬回家住，但害怕謝男會傷害自己的妹妹，一直保持著私下讓他摸胸、討陰毛、配合拍裸照等行徑，一切直到她高中才結束。

受害女子的母親「阿嬌」也分享該篇文章，並標註謝春德的臉書帳號，寫下「你該出來受死了！畜生！」。值得注意的是，這不是阿嬌第一次公開指責謝春德，她去年就曾在臉書貼出照片，畫面中是正在燒兩幅疑謝男的作品。