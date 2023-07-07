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幕後／中共24枚東風殲滅美軍航母？　台灣兵推專家實測結果首曝光

▲東風-17高超音速導彈發射畫面。（圖／翻攝央視軍事）

▲東風高超音速導彈發射畫面。（資料照／翻攝央視軍事）

記者陶本和／台北報導

中共5月釋出一項兵推結果，內容顯示解放軍以24枚東風反艦飛彈，就能讓美軍最先進的福特號航母戰鬥群，戰損達5.6艘。不過，國防安全研究院網路安全與決策推演研究所副研究員林傳凱運用電腦兵棋軟體《指揮: 現代作戰》，初步進行300次的推演，評估中共兵推可信度不足，要透過「極端設定」來模擬，才能達到共軍的5艘戰損，若依較保守的想定進行模擬，戰果也僅2.2艘戰損。

中共5月份公開一份期刊，根據內容結論指稱，解放軍電腦兵推顯示，可以用24枚超高音速反艦飛彈，擊沉美軍最先進的福特號航空母艦戰鬥群。

對此，過去擔任國防部整合評估司模式模擬處長，現任國防安全研究院網路安全與決策推演研究所副研究員的林傳凱，則運用電腦兵棋軟體《指揮: 現代作戰》（Command: Modern Operations，以下簡稱CMO），初步進行300次的推演，來比對中共的兵推結果。

首先，中共解放軍的兵推內容，是一份中北大學的論文，他們運用「墨子」聯合作戰仿真系統進行隨機仿真。根據其想定前提，是中共高超音速反艦彈道飛彈試射成功；同時，美國標準六型飛彈試射失敗，因此僅能使用標三飛彈。

在其作戰策略方面，解放軍採「三波次攻擊」「一次投射24枚（超飽和攻擊）」2種模式。在「三波次攻擊」方面，分為突防、攻擊、補射三階段：在突防部分，是先偵查美軍艦隊，然後射擊8枚飛彈，吸引美軍透過標三飛彈攔截；第二波「攻擊」階段，則有4發攻擊航母、2發攻擊巡洋艦、4發攻擊驅逐艦；最後「補射」階段，則是以6枚飛彈，做最後擊沈動作。

▼針對中共兵推其想定前提，中共東風飛彈試射成功，而美軍標六飛彈試射失敗，僅能運用標三飛彈進行攔截。（圖／國防安全研究院）

▲▼針對中共兵推指稱，能以24枚東風飛彈殲滅美家最先進航母打擊群，而國防安全研究院透過兵推模擬系統進行推測結果，與中共釋出訊息天差地遠。（圖／國防安全研究院）

▼針對中共兵推，藍軍為美家航母打擊群，而紅軍為共軍各飛彈陣地。（圖／國防安全研究院）

▲▼針對中共兵推指稱，能以24枚東風飛彈殲滅美家最先進航母打擊群，而國防安全研究院透過兵推模擬系統進行推測結果，與中共釋出訊息天差地遠。（圖／國防安全研究院）

▼針對中共兵推，作戰策略「三波次攻擊」，分為突防、攻擊與補射等三階段。（圖／國防安全研究院）

▲▼針對中共兵推指稱，能以24枚東風飛彈殲滅美家最先進航母打擊群，而國防安全研究院透過兵推模擬系統進行推測結果，與中共釋出訊息天差地遠。（圖／國防安全研究院）

▼針對中共兵推，作戰策略「三波次攻擊」，分為突防、攻擊與補射等三階段。（圖／國防安全研究院）

▲▼針對中共兵推指稱，能以24枚東風飛彈殲滅美家最先進航母打擊群，而國防安全研究院透過兵推模擬系統進行推測結果，與中共釋出訊息天差地遠。（圖／國防安全研究院）

在確認中共此次兵推的想定之後，林傳凱則以電腦兵推軟體《指揮: 現代作戰》（Command: Modern Operations）進行重建模擬。首先，設定武器參數，在中共東風飛彈的殺傷力分為7倍、5倍、3倍、1.8倍與1.4倍；標三飛彈的殺傷率（PK值），則為0.85、0.7、0.25。

林傳凱模擬進行時，設定標三飛彈的殺傷率（PK值）以最低的0.25來計算，而且美軍航空母艦打擊群是「停止航行」的狀態；根據比對結果，中共中北大學的戰損結果是5.6艘，而國防院保守計算結果（TNT當量7倍）是2.22艘。

▼針對中共兵推，武器參數設定。（圖／國防安全研究院）

▲▼針對中共兵推指稱，能以24枚東風飛彈殲滅美家最先進航母打擊群，而國防安全研究院透過兵推模擬系統進行推測結果，與中共釋出訊息天差地遠。（圖／國防安全研究院）

若比較三波次攻擊、超飽和攻擊（24枚齊射）的差異，根據國防院的比較，三波次攻擊的戰損是2.22艘，而超飽和攻擊的戰損是2.15艘。因此，可以確定不論是三波次攻擊或超飽和攻擊的兩種作戰策略的結果差異甚微。

接著，為了要達到中共兵推的結論，林傳凱則將各項參數與想定，以「極端設定」來進行模擬，標三的PK值設定為0.25，廢除航母軟殺功能，並且為停止航行狀態，才能推出5.86艘的戰損結果。

根據上述研究，林傳凱表示，國防院以《指揮: 現代作戰》兵棋系統重建想定並進行模擬，無法獲得類似中北大學的結果，而且差異甚大，中北大學的戰損為5.6，而國防院結果為2.2。

林傳凱進一步指出，在想定航母戰鬥群的飛彈防禦能力受制約能力下，即便東風各型飛彈在宣傳威力驚人下，戰果仍是受限；而標三飛彈的攔截能力，在調降參數至0.25進行模擬，也只能獲得中共一半的戰果（3.04艘）。

▼針對中共兵推，戰損可達5.6艘，而國防院模擬兵推僅2.2艘。（圖／國防安全研究院）

▲▼針對中共兵推指稱，能以24枚東風飛彈殲滅美家最先進航母打擊群，而國防安全研究院透過兵推模擬系統進行推測結果，與中共釋出訊息天差地遠。（圖／國防安全研究院）

▼針對中共兵推，若將美軍標三飛彈PK值調降至最低0.25進行模擬，僅能獲得一半的戰果。（圖／國防安全研究院）

▲▼針對中共兵推指稱，能以24枚東風飛彈殲滅美家最先進航母打擊群，而國防安全研究院透過兵推模擬系統進行推測結果，與中共釋出訊息天差地遠。（圖／國防安全研究院）

▼針對中共兵推，若比較三波射擊、超飽和攻擊，模擬結果差距小。（圖／國防安全研究院）

▲▼針對中共兵推指稱，能以24枚東風飛彈殲滅美家最先進航母打擊群，而國防安全研究院透過兵推模擬系統進行推測結果，與中共釋出訊息天差地遠。（圖／國防安全研究院）

▼針對中共兵推，在各項參數與可能方案以「極端設定」之下，才獲得如中共釋出的戰果。（圖／國防安全研究院）

▲▼針對中共兵推指稱，能以24枚東風飛彈殲滅美家最先進航母打擊群，而國防安全研究院透過兵推模擬系統進行推測結果，與中共釋出訊息天差地遠。（圖／國防安全研究院）

林傳凱認為，中共論文研究的仿真度與可信度不足，首先中共設定東風飛彈有效，而美軍標六飛彈無效的假設前提，是過於武斷的；其次，想定也脫離現實，好比航母的打擊群部署位置並不合理，這是否對北斗衛星偵知能力缺乏信心？

林傳凱說，中共也低估了美軍航母打擊群標三飛彈的數量（中共僅設定美軍配置約10多枚標三飛彈），以及PK值設定偏差等，都不符合「料敵從寬」的原則，參數的正確性受到質疑，而且模擬執行僅20次，並未達到基本30次的要求。

至於中共使用的墨子電腦兵推系統可信度問題，林傳凱表示，中共受到美方輸出許可的限制，無法獲得《指揮: 現代作戰》（Command: Modern Operations，以下簡稱CMO）兵棋系統；因此，他研判中共所使用的，是參酌CMO而研製的「墨子 未來指揮官」聯合作戰仿真系統，無法獲得最新武器系統參數資料，而且該系統僅中共在使用，模式的可信度，跟與目前22國約2000個單位使用的CMO，無法相提並論 。

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