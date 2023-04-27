于北辰分析「8萬解放軍」登陸台灣：被擊沉逃上來　所以要城鎮戰

▲美國眾議院兵推顯示，解放軍8萬人登陸台灣，但美軍會擊沉80艘共艦。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」19日起兵推模擬中國攻打台灣的場景，結果顯示台海戰爭將不會只有海戰與空戰，會有8萬解放軍登陸台灣，但另一方面美軍則會擊沉80艘共艦。對此退役陸軍少將于北辰分析，8萬解放軍主要是被擊沉之後逃上台灣，所以台灣才需要準備城鄉作戰。

于北辰在政論節目《新聞面對面》上解說，他認為美國兵推擊沉的80艘軍艦，大多數是由台灣的國軍擊沉的，因為假設的情境是，想介入台海的國家無法介入，可以推斷中國先用飛彈先制攻擊沖繩、關島，所以台灣將獨立作戰，撐過最初的1個月。

▲于北辰認為，登陸的8萬解放軍是軍艦被擊沉後逃上台灣。（圖／中國軍網）



于北辰進一步解釋，兵推還顯示80艘軍艦擊沉之後，還有8萬人登陸台灣，80艘軍艦被擊沉，後面的軍艦很難過來，所以這8萬人應該是大船換小船，算是「逃過來」的。

于北辰指出，因為這8萬人是非正規登陸上岸的，所以沒有補給，上岸之後想吃東西，只能進到城鎮去搶，所以這個兵推就告訴大家，需要有後備民防、需要強化城鎮作戰，才有能力去抵抗這些「竄亂」的解放軍。

于北辰說，當解放軍8萬人聚集在台灣的一個點，那確實是相當不得了的力量，但是如果是散布在全島各地，那就是「各個擊破」。

▲于北辰認為，因為有8萬解放軍會逃上台灣，所以台灣才需要城鎮戰。（圖／翻攝自Facebook／于北辰在桃園）



于北辰接著分析，如果8萬解放軍是正規登陸，那麼就不會被擊沉80艘軍艦，按照台海登陸的計算比，有5分之4會被損耗掉，也就是「幾十萬人掉到海裡」，上岸的8萬人絕對不是完整編制，可能有連長沒兵，或者有兵沒連長，上岸之後還要重新整合，但是要重新整合不同編制、專長整合成一個有機體的戰力，這太困難了。

于北辰也舉烏克蘭為例，有人認為烏克蘭因為有波蘭可以從陸地上補給，但台灣是海島，無法獲得外國補給，可是如果俄羅斯知道烏克蘭鐵路運進來的，都是外國提供的武器，為什麼俄羅斯不打？因為這些武器可能是美國或北約的，俄羅斯一打等於跟他們宣戰，那如果台灣發生戰爭，美國、日本、澳洲的補給艦來，解放軍打還是不打？