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美國眾院兵推：解放軍「8萬人」登陸台灣　美軍擊沉80艘共艦

▲▼解放軍。（圖／中國軍網）

▲美國眾議院兵推顯示，一但台海發生戰爭，解放軍將有8萬人登陸台灣。（圖／中國軍網）

記者林彥臣／綜合報導

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（以下簡稱特別委員會）19日起兵推模擬中國攻打台灣的場景，結果顯示台海戰爭將不會只有海戰與空戰，會有8萬解放軍登陸台灣，但另一方面美軍則會擊沉80艘共艦。

根據《華盛頓自由燈塔》（The Washington Free Beacon）報導，聽取眾議院兵推簡報的官員稱，在長達1個月的戰鬥中，中國軍隊將遭受重大損失，但是部隊將會登陸台灣境內。

報導指出，即使在美國有增援台灣的情況下，美軍將會擊沉80艘共艦，解放軍8萬兵力會成功登陸台灣。

▲▼ 美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）。（圖／達志影像／美聯社）

特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）指出，模擬是一個警鐘，要求美國立即「在任何危機開始前，武裝台灣到牙齒。（arm Taiwan to the teeth before any crisis begins.）」

美國情報界估計，中國攻台可能會在 2024 年至 2027 年的任何時候發生。

據消息人士稱，全球經濟也因為台灣遭到入侵而陷入「徹底崩潰」，這表明戰爭將引發巨大的「國際衝擊波」。

蓋拉格說，「我對中國入侵（台灣）後出現的『災難性經濟後果』感到苦惱，阻止戰爭是通往和平與穩定的唯一途徑，民選官員有責任在為時已晚之前，採取果斷行動。」

除此之外，兵推的結果也證實，美國目前的威懾政策，不足以阻止中國對台灣的軍事轟炸。

中國可以在軍演期間切斷海底電纜，將台灣與世界其他地區「隔離」，這使得解放軍部隊攻占台灣的行動，更具壓倒性的優勢。

▲▼ 美國勃克級導向飛彈驅逐艦「魏柏號」（USS Curtis Wilbur）2019年5月26日在菲律賓海上進行聯合演習，發射魚叉飛彈（圖／路透）

▲美國在這段期間，會利用遠程打擊削弱解放軍的兩棲攻擊能力。（圖／路透）

消息人士稱，美國在這段期間，會利用遠程打擊削弱解放軍的兩棲攻擊能力，儘管由於時間限制，兵棋推演沒有得出明確的結果，中國已經付出了沉重的軍事和經濟代價，但其奪取台灣的決心依然堅定。

參與兵推的國會議員還了解到，遠程飛彈在任何衝突都至關重要，在兵推期間，美國很快就把「遠程隱形反艦巡弋飛彈」用光了，這些武器是擊沉中國軍艦不可或缺的武器。

美國在中國入侵後也開始制裁中國，但許多盟友不願加入這一個陣線。全球供應鏈因動盪而中斷，突顯出企業需要為這種情況做好準備。

消息人士稱，一旦戰爭爆發再補給台灣「不能成為選項」，在任何形式的入侵行動發生之前，美國都必須確保台灣有充足的庫存。

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