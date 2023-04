美國眾院兵推：解放軍「8萬人」登陸台灣　美軍擊沉80艘共艦

▲美國眾議院兵推顯示,一但台海發生戰爭,解放軍將有8萬人登陸台灣。(圖/中國軍網)



記者林彥臣/綜合報導

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」(以下簡稱特別委員會)19日起兵推模擬中國攻打台灣的場景,結果顯示台海戰爭將不會只有海戰與空戰,會有8萬解放軍登陸台灣,但另一方面美軍則會擊沉80艘共艦。

根據《華盛頓自由燈塔》(The Washington Free Beacon)報導,聽取眾議院兵推簡報的官員稱,在長達1個月的戰鬥中,中國軍隊將遭受重大損失,但是部隊將會登陸台灣境內。

報導指出,即使在美國有增援台灣的情況下,美軍將會擊沉80艘共艦,解放軍8萬兵力會成功登陸台灣。

▲美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格(Mike Gallagher)。(圖/達志影像/美聯社)



特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)指出,模擬是一個警鐘,要求美國立即「在任何危機開始前,武裝台灣到牙齒。(arm Taiwan to the teeth before any crisis begins.)」

美國情報界估計,中國攻台可能會在 2024 年至 2027 年的任何時候發生。

據消息人士稱,全球經濟也因為台灣遭到入侵而陷入「徹底崩潰」,這表明戰爭將引發巨大的「國際衝擊波」。

蓋拉格說,「我對中國入侵(台灣)後出現的『災難性經濟後果』感到苦惱,阻止戰爭是通往和平與穩定的唯一途徑,民選官員有責任在為時已晚之前,採取果斷行動。」

除此之外,兵推的結果也證實,美國目前的威懾政策,不足以阻止中國對台灣的軍事轟炸。

中國可以在軍演期間切斷海底電纜,將台灣與世界其他地區「隔離」,這使得解放軍部隊攻占台灣的行動,更具壓倒性的優勢。

▲美國在這段期間,會利用遠程打擊削弱解放軍的兩棲攻擊能力。(圖/路透)



消息人士稱,美國在這段期間,會利用遠程打擊削弱解放軍的兩棲攻擊能力,儘管由於時間限制,兵棋推演沒有得出明確的結果,中國已經付出了沉重的軍事和經濟代價,但其奪取台灣的決心依然堅定。

參與兵推的國會議員還了解到,遠程飛彈在任何衝突都至關重要,在兵推期間,美國很快就把「遠程隱形反艦巡弋飛彈」用光了,這些武器是擊沉中國軍艦不可或缺的武器。

美國在中國入侵後也開始制裁中國,但許多盟友不願加入這一個陣線。全球供應鏈因動盪而中斷,突顯出企業需要為這種情況做好準備。

消息人士稱,一旦戰爭爆發再補給台灣「不能成為選項」,在任何形式的入侵行動發生之前,美國都必須確保台灣有充足的庫存。