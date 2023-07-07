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15種口味任選！　速食店「9吋比薩買1送1」爽吃到月底

▲▼必勝客比薩。（圖／業者提供）

▲外送小比薩買1送1爽吃到月底。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

買1送1繼續吃！人氣速食品牌「必勝客」再推最新快閃優惠，即日起「外送9吋小比薩買1送1」，並開放15種經典口味任選，加碼還能再享免運，小確幸趕緊揪同事、朋友一起搶。

必勝客即日起至7月31日於全門市祭出「外送9吋小比薩買1送1」限時優惠，期間只要使用「Hot燒送」外送小比薩，即可享有「15款經典口味買1送1」，包括超人氣和風章魚燒、超級總匯、鐵板雙牛等通通有，還能再享免運，提醒贈送品項以價低者計，而奢華加貝烏金鮑魚比薩、香菜大腸蚵仔麵線比薩、雙濃起司納豆比薩、輕鬆點比薩則不適用此優惠。

▲▼拿坡里炸雞。（圖／業者提供）

▲拿坡里霸氣金斧雞腿下殺68折起吃。

另，拿坡里近日也推出最新「霸氣金斧雞腿」，是選用連腿排大雞腿經過醃製入味，再裹上義式炸雞粉現點現炸，打造擁有酥脆外皮、軟嫩肉質的罪惡口感，還帶有些許微辣滋味，每一口都超滿足，至7月20日前還祭出「4隻霸氣金斧雞腿68折」及「2隻霸氣金斧雞腿73折」共2大嚐鮮優惠。

期間加碼吃全新「酥脆鱈魚香絲第2件半價」好康，酥脆鱈魚香絲是把熱門零食「鱈魚香絲」經過油炸後，拌入辣椒、青蔥和蒜頭增添香氣口感，超級涮嘴，趕緊衝一波。

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