全球首創！Cooler Master體感電競椅　擬真體感在家打造4D電影院

▲ 酷碼推出體感電競椅。（圖／翻攝自 Cooler Master）

記者樓菀玲／台北報導

Cooler Master 致力於開發市場上指標及創新的產品，經歷近兩年的研發及調整，聯手加拿大動態系統技術公司D-BOX打造驚人新品「MOTION 1 超體感電競椅」，搭載 D-BOX 獨特的專利技術《 D-BOX Motion Code 》觸覺回饋系統，可產生超過 65,000 種不同的動作特效反饋於電競椅上，將為使用者帶來前所未有的沉浸式體驗。

Cooler Master 與 D-BOX 聯手研發的「MOTION 1 超體感電競椅」，強化娛樂效果，打破視覺、聽覺的兩感體驗，讓使用者身歷其境，無論是槍戰、航海、賽車等各種遊戲，宛如置身其中！「MOTION 1 超體感電競椅」透過聯動模擬不同遊戲或電影、音樂中的震動、位移變化和動態感受。

觀看驚悚電影時，用戶可以感受到樹枝折斷和葉子沙沙作響的震動，玩遊戲時玩家可以感受到每次煞車、加速和轉彎的真實體感，而在音樂體驗則是可以感受到每一個音符的震動，電競椅本人附帶 D-BOX Library 終生自動更新遊戲及影音內容服務，可永久能體驗 D-BOX 專業團隊最新的細微沉浸式體驗設計。

Cooler Master 的設計團隊成功地將人體工學、舒適度和高科技完美地融合在這款「MOTION 1 超體感電競椅」上。無論是在遊戲世界裡馳騁或是長時間的工作，「MOTION 1 超體感電競椅」 能讓玩家在享受遊戲的同時，提供舒適乘坐與絕佳的使用體驗。