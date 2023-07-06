不捨李玟！呂秋遠喊話「還在跟自己賽跑的朋友」引淚崩：好難

▲歌壇天后李玟。（圖／翻攝自IG／cocolee ）

網搜小組／鄺郁庭報導

天后李玟2日在大姊家中輕生，搶救3天於5日逝世，享年48歲，噩耗震驚華語娛樂圈。知名律師呂秋遠就在臉書發文悼念，「謝謝李玟曾經帶給我們的悲歡離合，辛苦你了，這真的很不好過。」也提醒還在「跟自己努力賽跑」的人，有空去看看醫生，「我們會一直都在」。

呂秋遠在粉專表示，「謝謝李玟曾經帶給我們的悲歡離合，辛苦你了，這真的很不好過。也請還在跟自己努力賽跑的朋友，撐過那可怕的幾分鐘，有空去看看醫生，我們會一直都在。」

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呂秋遠還引述一段話「人死後，留下給這個世界的東西，不是她自己拿到什麼，而是她留給了別人什麼」，有感而發地感謝李玟，「謝謝你，帶給我這麼多的音樂與回憶。」並附上一段歌詞，「過完這個冬季，你是否一如往昔，恨不得睜開眼就能聞到夏日氣息。過完這個冬季，愛你的心更加確定。寫信告訴你，台北也好天氣。」

看到貼文，就有網友發現，之前呂秋遠貼文會附一首歌，這次卻不見連結，便好奇「為什麼沒有歌？」呂秋遠則坦言「心情不好，沒歌。」見狀，許多人也與他一樣不捨，「到現在還是無法接受這件事，我的心情受到滿大的打擊」、「本來震驚多過難過，看到最後一段歌詞瞬間飆淚。」

也有網友直嘆，「『撐過那可怕的幾分鐘』，簡單的9個字，只有經歷過那『可怕』的人，才會知道要有多大的意志力，才能戰勝那魔鬼試探的聲音」、「拜託，撐不下去的人就不要撐了！向外求援不可恥，別讓愛你的人傷心啊」、「那不是幾分鐘，那是好長好長好長的一段路」、「有時真的好難走過那一個檻，自己為了孩子，沒有資格也沒有勇氣去這麼做，但獨自面對這一切時，真的會感到很孤獨。」

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