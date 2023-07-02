　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

少校勾人妻！用戰情電話「熱線152次」　還擅離職守甜蜜用餐

▲飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲蕭男與蔡女過夜，行為親密。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張靖榕／綜合報導

花蓮縣後備指揮部蕭姓少校動員官，因在新竹後指部任職期間和一名蔡姓人妻過夜、在浴室獨處，還用戰情室電話與蔡女通話152次，甚至擅離職守跑去和蔡女用餐，被蔡女丈夫申訴妨害家庭。因此被陸軍解除召集的蕭男，日前提告程序不合法，獲最高行政法院撤銷原處分確定，得以保留官職。

判決書指出，接獲蔡女丈夫的申訴後，經新竹後指部審認，蕭男確實於2019年2月到10月間，與營外已婚蔡女有踰矩行為，包括同年6月在租賃套房內與蔡女進浴室獨處，2人還一起過夜。

蕭男還在同年4月到9月間輪值戰情官期間，竟然用戰情室公務民線電話密集和蔡女熱線，高達152次，通話時間累計24.1小時，明顯違反戰情作業規定。此外，蕭男在2019年10月5日擔任戰情官期間，未經權責長官核准擅離職守，和蔡女用餐逾20分鐘。

蕭男因此被記一大過、一小過、二申誡，同年考績評列丙上，北區後指部人評會於2020年評定蕭男不適合服現役，報請國防部解除召集。

擅離職守的蕭男，因不服結果打行政訴訟主張，期間發現人評會會議紀錄有2個版本，屬於程序不合法。陸軍司令部答辯，承辦人繕打作業未盡詳實，經國防部後指部要求後才詳盡紀載，內容差異並非經刻意偽造或竄改。

一審台北高等行政法院法官認為，軍方稱會議過程全程錄音，卻因時間久遠未保留錄音檔而無法提供，導致實際情況已無從檢核對證，因此判決撤銷原處分。軍方提出上訴，最高行政法院也認定程序不合法，維持原判確定。

ET快訊
快訊／6縣市「大雨特報」！　雨彈狂轟到入夜
快訊／艾怡良頒錯獎　陳建瑋老婆發聲了！
做工地賺很多！他年收200萬　薪水大勝上班族
住家騎樓停車　8小時吃4張罰單！
50年老公寓房東開價1千萬！他「年收55萬」想買　專家點頭了
鯊魚猛咬！他絕望等死「海豚現身救一命」　真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狼師假釋又去補教業！9天猥褻3女童噁辯「吃豆腐」　下場出爐

毒蟲見警狂奔鑽車陣　警徵民用機車追捕！騎士感動比讚

白衣男超商偷皮夾　40分鐘後公祭現場被逮...被害人也參加這一場

義交市場養家「攤位全被大火燒光」　警拉一把解困境

住家騎樓停車「8小時吃4張罰單」　南警：民眾檢舉依法告發

騎機車變換車道未打方向燈遭攔　屏東男酒駕還罵警下場慘

苗栗外送員騎上人行道　路人走出五金行遭撞！他沒道歉就閃人

快訊／國1南298k大貨車衝落邊坡！事故6hrs未排除　紫爆回堵10公里

匯百萬否則拘提！高雄婦嚇到奔銀行　所長霸氣背書保住老本

快訊／楊梅中興紡織廠大火！6樓尋獲2失聯工人　已無生跡送醫搶救

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

原民哥用激將法「勸媽少喝酒」　幽默放話：讓妳去療養院躺好

東北角淺海驚見2m地震魚 刷新台灣最大活體紀錄

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

不甩新法！黑車硬闖紅燈險「保齡球式」撞整群學生　惡劣畫面曝

玖壹壹洋蔥瘦12公斤現身紅毯！　結果才走完...又要趕高鐵XD

狼師假釋又去補教業！9天猥褻3女童噁辯「吃豆腐」　下場出爐

毒蟲見警狂奔鑽車陣　警徵民用機車追捕！騎士感動比讚

白衣男超商偷皮夾　40分鐘後公祭現場被逮...被害人也參加這一場

義交市場養家「攤位全被大火燒光」　警拉一把解困境

住家騎樓停車「8小時吃4張罰單」　南警：民眾檢舉依法告發

騎機車變換車道未打方向燈遭攔　屏東男酒駕還罵警下場慘

苗栗外送員騎上人行道　路人走出五金行遭撞！他沒道歉就閃人

快訊／國1南298k大貨車衝落邊坡！事故6hrs未排除　紫爆回堵10公里

匯百萬否則拘提！高雄婦嚇到奔銀行　所長霸氣背書保住老本

快訊／楊梅中興紡織廠大火！6樓尋獲2失聯工人　已無生跡送醫搶救

遭爆對路人母女瘋狂吼叫！　《閃電俠》伊薩米勒保護令被撤發聲了

狼師假釋又去補教業！9天猥褻3女童噁辯「吃豆腐」　下場出爐

新歌才惹議！崔叡娜因「狀態不佳」取消打歌預錄　韓網反應曝光

原是LE SSERAFIM候選成員！　再戰HYBE選秀「當作最後機會」

快訊／午後對流雨開炸！6縣市「大雨特報」　雨彈狂轟到入夜

合庫金董座林謙浩離世　公司：業務營運不受影響

神劇《新世紀福爾摩斯》復活了！　BBC史上最完整片單一次看

婆媽愛犯「1禁忌」害冰箱超耗電！台電曝3妙招：別再噴錢

火箭言出必行！網羅灰熊布魯克斯鎖定2目標都到手

毒蟲見警狂奔鑽車陣　警徵民用機車追捕！騎士感動比讚

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

社會熱門新聞

新北女未走斑馬線過馬路　遭2車撞飛+輾壓慘死

深夜巨響！東區2女墜樓　1人無生命跡象

酒客骨折怒告：從沒被金錢豹小姐打過

暑假第二天！17歲和19歲女學生墜樓　1死1命危

即／楊梅中興紡織廠大火！2人尋獲命危送醫搶救

阿公載中風阿嬤出門　落水雙亡

即／國1南298k大貨車衝落邊坡　紫爆回堵10公里

16.5萬自行車架被當回收物！女隨手拿回家　下場慘了

不甩新法！黑車硬闖紅燈險撞整群學生

25歲男遊瑞芳蝙蝠洞　溺水送醫搶救不治

少校勾人妻！用戰情電話熱線　還擅離職守用餐

即／楊梅工廠火警！濃黑煙狂竄　警消急灌救

即／嘉義工地意外！工人失足5樓墜地命危

即／新北女11樓處墜下慘死

更多熱門

相關新聞

暑假「玩」永續　台北101推最高野餐　後山唯一永續飯店推「探索自然」

暑假「玩」永續　台北101推最高野餐　後山唯一永續飯店推「探索自然」

搭乘捷運紅線在台北101／世貿站下車，往台北101的方向前進，滿是各國觀光客。台北101商場資深行銷總監李亞屏指出，今年1月至5月入館人潮大約回復至2019年觀光客全盛期的7、8成，觀光客持續回流。觀光客持續回流的情況，也可以從後山花蓮車站的人潮，看到端倪。迎接暑假，許多民眾已啟動旅遊行程。符合環境和社會可持續發展原則的旅遊體驗「永續旅遊」，已成為今夏旅行新態度。

人妻「23度辣纏」工程師！小王狂喊：老X塞妳嘴巴

人妻「23度辣纏」工程師！小王狂喊：老X塞妳嘴巴

請假衝摩鐵開房被抓包！人妻喊冤：學泡咖啡

請假衝摩鐵開房被抓包！人妻喊冤：學泡咖啡

送豬肉酒水賄選　玉里鎮長當選無效

送豬肉酒水賄選　玉里鎮長當選無效

加入離婚群組！人妻齊喊「1件事」讓她皺眉　網爆共鳴

加入離婚群組！人妻齊喊「1件事」讓她皺眉　網爆共鳴

關鍵字：

少校人妻花蓮後備指揮部

讀者迴響

熱門新聞

金曲獎頒獎卡片曝！鄉民：難怪會看錯

金曲獎／得獎感言講一半「被當場宣布頒錯了」

900萬健身網紅「頸動脈瘤爆裂」猝逝！享年30歲

艾怡良翻車現場「早有端倪」！

艾怡良痛哭道歉：請再給我一次機會

行人過馬路突呆站路中！他禮讓40秒怒了

網紅醫賞孩耳光討拍　她揭打了50幾掌

不只艾怡良！「黃宣也唸錯得獎人」沒被炎上1關鍵

NONO夫妻爆「500萬生技公司突停業」！庹宗康妻也受害

新北女未走斑馬線過馬路　遭2車撞飛+輾壓慘死

深夜巨響！東區2女墜樓　1人無生命跡象

黑人陷性騷風波大翻車！　好友王宏恩現身說話了

艾怡良公開致歉：我會一位一位去道歉

黑人2年前扯謊！「愛爾達最強反擊」萬人驚呆

酒客骨折怒告：從沒被金錢豹小姐打過

更多

最夯影音

更多
最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」
曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面