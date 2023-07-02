少校勾人妻！用戰情電話「熱線152次」　還擅離職守甜蜜用餐





▲蕭男與蔡女過夜，行為親密。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張靖榕／綜合報導

花蓮縣後備指揮部蕭姓少校動員官，因在新竹後指部任職期間和一名蔡姓人妻過夜、在浴室獨處，還用戰情室電話與蔡女通話152次，甚至擅離職守跑去和蔡女用餐，被蔡女丈夫申訴妨害家庭。因此被陸軍解除召集的蕭男，日前提告程序不合法，獲最高行政法院撤銷原處分確定，得以保留官職。

判決書指出，接獲蔡女丈夫的申訴後，經新竹後指部審認，蕭男確實於2019年2月到10月間，與營外已婚蔡女有踰矩行為，包括同年6月在租賃套房內與蔡女進浴室獨處，2人還一起過夜。

蕭男還在同年4月到9月間輪值戰情官期間，竟然用戰情室公務民線電話密集和蔡女熱線，高達152次，通話時間累計24.1小時，明顯違反戰情作業規定。此外，蕭男在2019年10月5日擔任戰情官期間，未經權責長官核准擅離職守，和蔡女用餐逾20分鐘。

蕭男因此被記一大過、一小過、二申誡，同年考績評列丙上，北區後指部人評會於2020年評定蕭男不適合服現役，報請國防部解除召集。

擅離職守的蕭男，因不服結果打行政訴訟主張，期間發現人評會會議紀錄有2個版本，屬於程序不合法。陸軍司令部答辯，承辦人繕打作業未盡詳實，經國防部後指部要求後才詳盡紀載，內容差異並非經刻意偽造或竄改。

一審台北高等行政法院法官認為，軍方稱會議過程全程錄音，卻因時間久遠未保留錄音檔而無法提供，導致實際情況已無從檢核對證，因此判決撤銷原處分。軍方提出上訴，最高行政法院也認定程序不合法，維持原判確定。