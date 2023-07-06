　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸青年7成有「搭子」　專家：交友多元化的體現

▲選擇親自口述的人，現在的你吸引許多人靠近，可能會有一些許久沒見面或聯絡的朋友突然與你聯繫，或是曖昧對象突然向你告白。（示意圖／視覺中國CFP）

▲社交新模式「搭子」，讓大陸青年跨出舒適圈。（示意圖／CFP）

實習記者高語璠／綜合報導

大陸青年近來流行「找搭子」，只要興趣一致、節奏合拍，不必十分相熟，就能結伴出行，一起運動、旅遊、逛街等，跨出社交舒適圈。根據中國青年報社調查顯示，大陸青年已高達7成生活中是有「搭子」。

中國青年報社社會調查中心聯合問卷網，對1335名受訪者進行的調查顯示，72.6%的受訪青年表示自己生活裡有「搭子」，20.0%的青年表示還沒有，有需要會找，7.4%的青年表示沒有，也不會去找。

在調查中，大家主要有飯搭子（52.9%）、運動搭子（43.4%）、旅遊搭子（37.7%）、學習搭子（34.2%）、遊戲搭子（31.1%），其他還有：遛娃搭子（22.4%），團購、湊單、逛街等購物搭子（24.8%），觀影、追劇搭子（19.9%），露營、野餐等戶外搭子（17.1%），上廁所、打水等校園生活搭子（8.6%）。

在找「搭子」的過程中，大家通常會考慮興趣愛好（70.1%）、道德品質（60.8%）、節奏是否合拍（48.5%）、消費觀念（46.5%）、性格魅力（43.7%）等。

華南師範大學心理學院副教授遲毓凱認為，年輕人都有交友的慾望，「搭子社交」是新時代交友方式多元化的體現，是一種正常的現象。

遲毓凱進一步指出，「我們在手機上消耗太多時間，但是滑手機和生活中真實的感受、真實的交往還是有區別，在手機上玩遊戲也好，交友也好，看影片也好，當你抽離出來的時候，可能會有一種比較空的感覺。」

他還提到，應該允許年輕人有不同的交友方式，不斷有新的形式出現，社會才更有活力，年輕人應該去嘗試各種可能。

ET快訊
圓山百年金龍修復完成！　過程驚見不合理「2物」
李玟富商尪起底！　「網球教練→身價90億CEO」
答應女兒「一定報仇！」　母點名藝術家：該出來受死了
Toyz「中焙生乳紅茶」一日免費！　大排長龍畫面曝
快訊／囤房稅2.0來了！改採全國歸戶　稅率最高4.8％且累進
李玟發願：想生2個！　人工受孕「9次全失敗」吐恐懼
許瑋甯曝跟李玟「最後對話」！　IG黑底白字發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

同學落水秒跳湖救人！8歲小妹救出同伴後…「體力不支」沉湖底亡

陸管制鎵、鍺出口給葉倫下馬威？　《環時》打臉西方：想多了

陸青年7成有「搭子」　專家：交友多元化的體現

蔣孝嚴出席浙江台灣周　宋濤致詞籲堅持九二共識、反對台獨

大陸公布6月新冠死亡239例！　主流病毒株為XBB系列變異株

莫德納在上海簽署投資備忘錄　將在陸研發、製造、銷售mRNA藥物

籃球架突砸下…13歲童球場玩耍遭「當場爆頭」　血肉模糊慘死

2023兩岸青年峰會7／12開幕　220名台青參與「超過50%首赴陸」

夏天熱瘋電動車車主！坐車內全副武裝防曬　還撐傘戴斗笠

45層傾斜設計外加「大裙襬」　台泥杭州公亮大樓紀念辜振甫

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

洪曉蕾一到西班牙「隔天進加護病房」　前夫曝病情…想帶回台治療被拒！

同學落水秒跳湖救人！8歲小妹救出同伴後…「體力不支」沉湖底亡

陸管制鎵、鍺出口給葉倫下馬威？　《環時》打臉西方：想多了

陸青年7成有「搭子」　專家：交友多元化的體現

蔣孝嚴出席浙江台灣周　宋濤致詞籲堅持九二共識、反對台獨

大陸公布6月新冠死亡239例！　主流病毒株為XBB系列變異株

莫德納在上海簽署投資備忘錄　將在陸研發、製造、銷售mRNA藥物

籃球架突砸下…13歲童球場玩耍遭「當場爆頭」　血肉模糊慘死

2023兩岸青年峰會7／12開幕　220名台青參與「超過50%首赴陸」

夏天熱瘋電動車車主！坐車內全副武裝防曬　還撐傘戴斗笠

45層傾斜設計外加「大裙襬」　台泥杭州公亮大樓紀念辜振甫

晶片需求不振、供給過剩持續　三星獲利恐寫近14年新低

邱毅提「非綠聯盟整合機制」構想　建議侯柯郭應進行民調決定組合

暑假卡司最強！花蓮夏戀嘉年華熱力登場　3萬歌迷展熱情

同學落水秒跳湖救人！8歲小妹救出同伴後…「體力不支」沉湖底亡

Toyz請喝中焙生乳紅茶！「限當場排隊領1杯」3情況不適用優惠

李玟不敵抑鬱症向世界告別　藉心理治療與自己和解

侯友宜施政滿意度腰斬剩3成　綠委點關鍵：失去競選總統正當性

憂秘密外交！陳怡君爆蔣萬安訪星「首晚就不見」　北市：與老友敘舊

《綜藝大集合》彩排健身教練摔落「胸椎爆裂」　告製作人結果曝

18縣市高溫警報！台東一早就飆37.9度　氣象局示警：午後會更熱

驚險！台61休旅車停內車道　2女1男路肩激動拉扯

大陸熱門新聞

女客「沒穿內褲試緊身裙」！隔天退貨遭拒

夏天熱瘋電動車車主！　坐車內全副武裝防曬

「豬景房」一晚要價3萬8！　和豬群一起吃睡

大裙襬！台泥杭州公亮大樓紀念辜振甫

李玟去世微博熱搜第一　陸粉絲崩潰

籃球架突砸下…13歲童球場玩耍遭當場爆頭慘死

偶然拍到怪貓長得像狐狸！動物研究員一查驚呆

美對台軍售「棋子變棄子？」

花50萬造橋給村民過河　他卻被遭判刑

宏國26名留學生離台　轉往中國大陸就學

陸7成年輕人存款不到43萬　存200萬就退休

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

秦山核電廠「氚排放」是福島6.5倍？陸駁斥

女友媽討124萬聘金！男大生求助縣長：太貴

更多熱門

相關新聞

急找「搭子」陸新社交關係

急找「搭子」陸新社交關係

大陸出現一種新型社交關係，叫做「搭子」，已經在00後年輕社交生活中流行一段時間，許多人對這個名詞定義還是不太精準，有類似朋友與同事之間的關係，做任何事情都可以找一個陪伴，又不需要經常見面或付出情感經營關係，都可以稱為「搭子」，這樣社交行為十分受年輕人喜歡，舉例大陸抖音上關於「飯搭子」話題，瀏覽量已經超過60億次。

關鍵字：

社交新模式搭子

讀者迴響

熱門新聞

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

李玟已立好遺囑「財產全留給最愛的她」

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

李玟最經典歌曲　鄉民一致認同是這首

李玟40秒告別音檔陸網瘋傳　最後遺言太催淚

李玟到院就被判「沒救了」　86歲老母心碎1舉動求醫：別放棄女兒！

小S深夜哭了：我真的好難過！

李玟發飆嗆陸綜卻遭報復！網湧入節目組

女客「沒穿內褲試緊身裙」！隔天退貨遭拒

李玟輕生「80歲媽媽最先發現」！

曾找100兄弟保護李玟！黃立成心痛發文

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面