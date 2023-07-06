陸青年7成有「搭子」　專家：交友多元化的體現

▲社交新模式「搭子」，讓大陸青年跨出舒適圈。（示意圖／CFP）

實習記者高語璠／綜合報導

大陸青年近來流行「找搭子」，只要興趣一致、節奏合拍，不必十分相熟，就能結伴出行，一起運動、旅遊、逛街等，跨出社交舒適圈。根據中國青年報社調查顯示，大陸青年已高達7成生活中是有「搭子」。

中國青年報社社會調查中心聯合問卷網，對1335名受訪者進行的調查顯示，72.6%的受訪青年表示自己生活裡有「搭子」，20.0%的青年表示還沒有，有需要會找，7.4%的青年表示沒有，也不會去找。

在調查中，大家主要有飯搭子（52.9%）、運動搭子（43.4%）、旅遊搭子（37.7%）、學習搭子（34.2%）、遊戲搭子（31.1%），其他還有：遛娃搭子（22.4%），團購、湊單、逛街等購物搭子（24.8%），觀影、追劇搭子（19.9%），露營、野餐等戶外搭子（17.1%），上廁所、打水等校園生活搭子（8.6%）。

在找「搭子」的過程中，大家通常會考慮興趣愛好（70.1%）、道德品質（60.8%）、節奏是否合拍（48.5%）、消費觀念（46.5%）、性格魅力（43.7%）等。

華南師範大學心理學院副教授遲毓凱認為，年輕人都有交友的慾望，「搭子社交」是新時代交友方式多元化的體現，是一種正常的現象。

遲毓凱進一步指出，「我們在手機上消耗太多時間，但是滑手機和生活中真實的感受、真實的交往還是有區別，在手機上玩遊戲也好，交友也好，看影片也好，當你抽離出來的時候，可能會有一種比較空的感覺。」

他還提到，應該允許年輕人有不同的交友方式，不斷有新的形式出現，社會才更有活力，年輕人應該去嘗試各種可能。