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大陸 大陸焦點 特派現場

今天急找「搭子」！　陸00後年輕人新社交關係

▲▼約會,情侶,吃飯,餐廳。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲大陸00後新社交型態找「搭子」過生活。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者任以芳／綜合報導

大陸出現一種新型社交關係，叫做「搭子」，已經在00後年輕社交生活中流行一段時間，許多人對這個名詞定義還是不太精準，有類似朋友與同事之間的關係，做任何事情都可以找一個陪伴，又不需要經常見面或付出情感經營關係，都可以稱為「搭子」，這樣社交行為十分受年輕人喜歡，舉例大陸各類社交平台關於「飯搭子」話題，瀏覽量已經超過60億次。

據陸媒報導，最近才火的搭子一詞，其實由來已久，2007年出版的《上海話大詞典》就有所提及，對其解釋是，「一起打牌的人，引申為合夥者。」搭子被賦予另一種含義，一種新型的垂直社交關係，淺於朋友，重於同事，垂直細分領域的精準陪伴。

調查顯示，超過一半的受訪大陸年輕人都有「搭子」，絕大多數人選擇的搭子型社交，優勢是有相同目的或需求，可以互相幫助，比如尋找學習搭子，能學到圖書館關門，口味相投、飯量平均飯搭子，同等體力、一起拼房的旅遊搭子，第二杯半價的奶茶搭子，只要志趣相投，萬物皆可搭。

▲▼ 大陸新社交「搭子」 。（圖／翻攝 小紅書）

▲大陸00後流行「搭子」一起吃喝玩樂，但不用經營友情。（圖／翻攝 小紅書）

搜尋大陸社交平台，#飯搭子#話題瀏覽量超過60億次，或是午睡搭子，讀書搭子、約拍搭子、發呆搭子等。大陸五月初的五一假期剛結束，當時掀起一股尋找旅遊搭子的熱潮。

生活在熱門城市的年輕人在社交平台上發帖稱，可以提供拿行李、拍照出片、訂製化旅遊路線等收費服務。大多數搭子表示自己是大學生，沒錢但有的是時間。從本質上看，旅遊搭子和導遊陪玩存在相似之處，但前者社交屬性更強，轉錢其次，交朋友比較重要。。

但不是所有「搭子」都會成為朋友。舉例北方一所高校就讀的王嘉，旅遊「搭子」是高中時的班長。「我們都喜歡歷史，都喜歡讀書，愛好相同，一來二去就成了搭子。」王嘉說。

「偶爾聚一下，可以讓人不那麼寂寞。」但王嘉並不希望二人的關係過於親密。她認為人與人的相處不能太近，也不能太遠。如果每天都和搭子在一起，就很容易產生矛盾或者失去新鮮感。

這種某種心照不宣的邊界感，決定搭子能走多久，也決定了搭子關係不等同於朋友，搭子們很難進入另一方的內心，更遑論投入大把時間與精力去維持這段關係，而精力的投入，恰是維持朋友關係所必須的，對於現代年輕人來說，不粘不膩的關係，沒壓力，成為一種新社交型態。

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