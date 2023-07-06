史上最熱！全球平均氣溫「連2天破紀錄」　專家：6周內還會創新高

▲ 日本名古屋高溫炎熱，街頭民眾手持小電風扇。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球平均氣溫3日來到攝氏17.01度，成為1979年有紀錄以來最高溫，4日又上升至17.18度，連2天創新紀錄。但專家警告，由於全球暖化和聖嬰現象發威，未來6周內氣溫還會多次飆出新高。

根據CNN，2家氣候追蹤機構數據顯示，本周全球氣溫達到史上最高。全球平均氣溫3日達到攝氏17.01度，為美國國家環境預測中心（NCEP）1979年統計以來最高溫，4日進一步攀升至17.18度，此前最高紀錄則是2016年8月的16.92度。

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）也在推特發文指出，3日全球氣溫創下該機構紀錄新高。

然而，這項紀錄今年可能還會多次被打破。美國研究團體「柏克萊地球」（Berkeley Earth）首席科學家豪斯法澤（Zeke Hausfather）4日預測，未來6周內可能出現更高溫。

儘管這只是初步的全球數據，仍突顯全球暖化和聖嬰現象加乘之下，世界升溫速度有多快。英國倫敦帝國學院格蘭瑟姆氣候變遷與環境研究所（GICCE）氣候科學高級講師奧圖（Friederike Otto）坦言，「這種紀錄並不值得慶祝」，因為北半球的夏季還沒過完，且聖嬰現象正在發威。

▲ 中國北京民眾撐傘、戴帽子遮陽。（圖／達志影像／美聯社）

高溫帶來毀滅性後果，美國德州和南部地區6月下旬遭遇一場恐怖熱浪，且濕度極高，而墨西哥3月以來的高溫已經造成至少112人死亡。印度比哈爾邦也遭熱浪襲擊，至少44人喪命。

英國國家氣象局（Met Office）也稱，今年6月是1884年有紀錄以來最熱，平均氣溫15.8度，高出先前紀錄0.9度。極端氣候首席研究員戴維斯（Paul Davies）指出，除了自然變異以外，人類引發的氣候變遷導致地球大氣變暖，也提升高溫創紀錄的可能性。

隨著氣候危機加劇，科學家明確表示，破紀錄熱浪將會愈趨頻繁且嚴重。奧圖指出，全球平均氣溫新高敲響警鐘，「這代表我們現在就必須停止燃燒化石燃料，而不是幾十年後」，因為溫度看似只是數字，卻危及許多人和生態系統存亡。