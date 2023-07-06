抑鬱輕生被問「怎不看醫師」　11年重症患者痛揭：只能這樣過日子

▲李玟總是給人熱情活力的印象。（圖／記者徐文彬攝）



記者崔子柔／綜合報導

歌后李玟5日輕生離世，消息震撼各界。去年王瞳丈夫艾成也因不敵抑鬱在自家大廈墜樓，當時就有人疑惑「怎麼沒人帶他看醫師」，一名受重度憂鬱症、廣泛性焦慮症折磨11年的男子則說，「沒那麼簡單」。

該名男子在PTT發文指出，他的父親有頂大博士學位、自己開公司，母親是教務主任，女友總被大家稱讚漂亮，在醫學中心擔任大夜班護理師，而他從來不敢跟他們分享自己的狀況，除了因為得不到有效的意見，「他們一路順遂的人，誰希望自己的孩子／男友如此狼狽、落魄」，更透露現在爸媽也因為他要吃身心科的藥，自己買了房女友卻想搬出去住。

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該男26歲，並稱他在24、25歲時定期回身心科看診，吃藥過著昏昏沉沉的日子，看著朋友的發展越來越好，自己也想擺脫憂鬱症的陰影，後來到散裝船公司學習，取得助理級適任證書，白天進行相關工作，晚上又去豪宅兼職保全，每天工作18、19小時，睡覺洗澡馬上接著上班，「憂鬱症的人只能這樣過日子，只能把自己弄得忙死別想太多」。

該男指出，如果想太多，「我猜我現在會在精神病院或者躺平在家想要怎麼死亡」，當他看見艾成的新聞，外頭又下著大雨，「心情難免會大受影響，總是會想為什麼跳樓的人不是我？」

該男表示，不論是薪水多寡，家庭壓力、課業或人際關係都可能是壓垮憂鬱症患者的最後一根稻草，建議可以適度關懷身邊的憂鬱症患者，「但不要被攪進去，憂鬱症是非常可怕的事情，這也是患者一輩子的課題」。

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