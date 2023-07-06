李玟不敵抑鬱折磨　心理師憂「負向能量共振」！要粉絲為她這麼做

▲李玟在鏡頭前總是表現出熱情陽光的一面。（圖／記者徐文彬攝）



記者崔子柔／綜合報導

巨星CoCo李玟5日晚間驚傳離世消息，她的家人於臉書發文證實她2日在家輕生，送醫搶救昏迷3天離世。心理師周志建則憂心「負向能量共振」，提醒心情低潮的人最好不要追這個新聞。

周志建昨晚在臉書發文表示，「小心情緒汙染，負向能量會共振」，建議有罹患憂鬱症（抑鬱症）或心情不好、低潮的人，最好不要追這個新聞，避免情緒受到影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周志建也說，李玟的粉絲可以透過點蠟燭或線香的簡單儀式，為李玟禱告、送光，祝福她到西方極樂世界，不再受苦，哀悼完就關掉臉書、手機，好好休息，「不要繼續沉浸在悲傷的大海裡，跟著down下去」。

針對被憂鬱籠罩的患者，周志建也列出「7件可以做來改善的事」：

一、去運動：運動可以釋放內啡肽，這有助於改善你的情緒。就算去外面走一走、散散步也好。

二、吃健康點：吃有營養的食物可以説明提高你的能量和情緒。最好不要吃太多甜食、含糖食物，雖然吃這些當下會讓你心情好一點，但是你會越吃越累、越憂鬱。

三、減少攝取咖啡因和酒精：咖啡因和酒精會使情緒波動惡化。

四、保持充足的睡眠：睡眠不足會使情緒波動和疲勞惡化。切記，不要熬夜，不要日夜顛倒，這會讓你的元氣大傷，讓你更憂鬱。

五、與人交談：與理解你所經歷的事情的人交談，一個自己經歷過憂鬱症發作的人，或者有心理健康問題經驗的人，分享經驗互相交流也許會有幫助。

六、尋求身心科協助： 如果你真的感到不堪重負，或者覺得自己無法應對，不要猶豫，向身心科或心理諮商尋求專業醫療人員的協助。

七、做點你有興趣的事： 騰出點時間，即使每天只有10或15分鐘也好。 去做讓自己放鬆、減壓、開心的事。無論是閱讀、種花、聽音樂、旅行、吃美食、按摩SPA，還是在大自然中散步。大自然療癒很有幫助。

周志建最後提到，如果沒有能量、什麼都不想做，就讓自己好好睡覺，「允許自己耍廢也沒關係，重點是不要要求完美，請放過自己吧」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995