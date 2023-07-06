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李玟離世！醫曝憂鬱症9大警訊　如「心靈感冒」可治療

記者黃翊婷／綜合報導

歌壇天后李玟（Coco）5日被二姊證實2日在家中因卻不敵心病折磨輕生，搶救3天仍回天乏術，享年48歲。精神科醫師提醒，憂鬱症有9大症狀，若符合超過5項並持續2周以上，建議就醫尋求專業協助；此外，憂鬱症如同「心靈感冒」，經過醫師評估，再整合生物、心理及社會因子，搭配藥物以及心理治療，大多數患者的狀況都可以在1至3個月內獲得改善。

▲李玟。（圖／翻攝自李玟微博）

▲李玟不敵心病折磨選擇輕生。（圖／翻攝自李玟微博）

李玟的二姊李思林5日證實，妹妹李玟數年前患上憂鬱症，長期與病魔抗爭，無奈近日病情急轉直下，最終選擇在7月2日於家中輕生，送醫後一直處於昏迷狀態，急救3天仍在5日離世。消息傳開後讓許多藝人、粉絲相當難過，包括蔡依林、吳慷仁、陶晶瑩、郁方、郭彥均、林育羣、關詩敏、吳婉君、王茉聿、狄志為等人，皆陸續發聲哀悼。

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精神科醫師張維紘在節目健康《健康2.0》中提到，診斷是否患有憂鬱症有9大準則，若符合其中5項並持續2周以上，建議就醫尋求專業協助，9項症狀詳細如下：

1、持續憂鬱心情，大部分時間都快樂不起來。
2、興趣減少。
3、體重或食慾下降。
4、失眠（嗜睡）。
5、注意力不集中，思考動作變得緩慢。
6、整天沒活力病懨懨。
7、覺得活的沒意思（沒價值感或罪惡感）。
8、無法專注或決斷。
9、反覆負面想法，包含自殺或傷害自己的舉動。

▲▼李玟二姊曾淚崩說：「下輩子還要當家人。」。（圖／翻攝自臉書）

▲李玟二姊曾淚崩說，「下輩子還要當家人。」（圖／翻攝自臉書）

根據《醫聯網》報導，流行病學研究發現，憂鬱症的終生盛行率大約為15％，女性盛行率比男性高2倍，不過，憂鬱症就像「心靈感冒」，經過醫師評估，再整合生物、心理及社會因子，搭配藥物以及心理治療，大多數患者的狀況都可以在1至3個月內獲得改善；若是經常復發者，例如5年內發作3次以上，則需要持續服藥，通常就能避免再度復發。

台大醫網也曾刊登文章介紹，憂鬱症是一種情緒障礙症，好發於20歲至40歲的青壯年時期，如果沒有早期診斷並接
受專業治療，勢必會影響到患者的學業及工作等多方面功能，除了直接接受專業診斷，一般民眾也可以先自行上網搜尋相關自評問卷，例如由李明濱教授等人研發的「心情溫度計」，若發現自我評量的分數過高，仍建議尋求專業精神科協助。

台大醫網還提供9個自助小妙方，詳細如下：

1、學習放鬆技巧，可自行上網搜尋放鬆練習，例如正念練習、腹式呼吸放鬆等。
2、轉移注意力，參加活動或找朋友聊天。
3、從事自己喜歡的運動，養成規律運動的習慣。
4、規律生活作息與睡眠。
5、飲食定時定量，適度補充維他命B群幫助抵抗憂鬱。
6、憂鬱情緒時避免做重大決定，也避免不理性消費。
7、將重要事情分成幾部分，並逐項完成。
8、即使情緒低落也應尊重別人不可遷怒對方。
9、當出現負面想法及念頭時應勇於求助。

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