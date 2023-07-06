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內排機場驚傳班機「突然起飛」險撞機　航管停職接受調查

▲▼Airasia亞航開航台北-沖繩航線。（圖／亞航提供）

▲一架泰國亞航班機未獲命令就起飛，險些在內排機場撞上另一架班機。（非事發班機／資料照）

文／中央社

越南河內內排國際機場近日發生一起危險事件，一架泰國亞洲航空班機未接獲命令就逕自起飛，另一剛降落的飛機正在前方滑行橫越，兩架飛機相距僅1.5公里，差點就撞機。航管人員因此接受調查。

越南前鋒報（Tien Phong）引述越南航空局消息指出，事件發生在河內內排國際機場，當時泰國亞洲航空AIQ645航班在11R跑道起飛準備前往泰國曼谷。就在這時，一架剛降落的飛機正在滑行橫越R11跑道。

在聯繫的過程中，航管要求AIQ645機組等待起飛命令，然而AIQ645機組人員依然執行起飛。在前方仍有障礙物就起飛，這足以被認定為危險情況，然而航管卻沒有任何應對動作。

AIQ645機組說明，當AIQ645離開地面後，其餘飛機還在跑道與滑行道的交叉口，當時AIQ645與剛降落的那架飛機距離約1.5公里。

航管人員接受調查時指出，發現的時候AIQ645已經準備起飛，當時飛機的速度已經來到每小時235公里，逼近起飛的門檻，因此才沒有下達命令取消起飛。

這件事發生在6月24日，但是直到6月30日河內內排國際機場的航管站才向越南飛行管理總公司（VATM）安全委員會報告。

越南航空局在收到報告後已經停止所有與這件事有關的航管人員的航班調度工作，以便查明原因、評估嚴重程度，並且釐清有關各方的責任。

 
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