跳出格子吧！　來奇美博物館感受藝術超展開

▲奇美博物館年度大展《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》，5日展場正式曝光，繽紛活潑的空間讓人眼睛為之一亮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美博物館年度大展《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》，5日展場正式曝光，繽紛活潑的空間讓人眼睛為之一亮，年輕人常玩的厭世梗、文青喜歡的懷舊風、網美最愛的拍照牆，統統融入其中！

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展覽三大主軸的鋪陳更是精妙，從奇美集團創辦人許文龍「跳出格子」的哲學思維、具時代意義且從未曝光的機器收藏，再到藝術家扭轉機器與材料的既定面貌所創造的驚奇作品，引領民眾一起從舊時代走到新世代，感受不同層次的「跳出格子」大冒險。

極富張力的情境《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》的策展起點，來自於許文龍先生「跳出格子」、不被人生框架的處世體悟，希望藉此鼓勵大家掙脫束縛、超越限制，走出屬於自己的寬廣大道。

此次展覽設計別出心裁，不想對齊的歪斜線條、不肯站好的出框文字充斥整個展場，彷彿每個角落都想翻天覆地告訴大家不要懷疑、盡情突破框架！展場色彩也極具巧思，每區用色皆與展品相互呼應，例如許文龍展區，以藍色象徵他黑手出身的藍領階級；「打字機」展區則採粉紅色系，象徵它與女性經濟獨立的密切關聯，值得細細品味。此外，展場更打造多處充滿視覺張力的情境，包括大紅色的打字機視覺牆，彰顯它劃時代的重要意義；滿滿的線軸搭配縫紉機的擺設，勾起記憶中阿嬤家相似的景象；更有劇場般的交通事故場景，帶來強大的視覺衝擊！

《跳出格子吧！》展覽規劃共分四大單元，第一單元「畫上格子就只能寫字嗎？」，首先介紹「三大跳出格子的機器」──打字機、縫紉機、車床。走入展場立刻看見三座「問號亭」，民眾可以透過問答與提示了解三大機器的重要性。您可知「打字機」開啟了鍵盤時代，也開啟女性經濟獨立之路；「縫紉機」扭轉衣服生產效率、帶來嶄新商業模式；「車床」造就了快速量產且大幅提升零組件的精密度，它們都為人類生活帶來顛覆性的改變。接著介紹「跳出格子的許文龍」，許文龍在青少年時期將學校所學的黑手技術應用在藝術喜好中，把廢棄的鋼絲變成小提琴的琴弦；發展事業時，他投入不碎玻璃的研究，催生出臺灣壓克力產業，一舉成為台灣壓克力之父。透過有趣的小故事，看見許文龍跳脫框架的靈活思維。

「機器X超展開」：機器不只是機器！看見機器的舊臉孔與新面貌第二單元「機器X超展開」，展出奇美博物館深藏庫房、從未曝光的機器收藏，同步搭配藝術家以舊機器為靈感所打造的不思議創作。

第三單元「材料X超展開」，透過藝術創作翻轉工業材料的本質，發展出全新樣態。金屬一定冰冷剛硬嗎？韓國藝術家朴勝模以鋁線纏繞出一位臥躺的女子，頭髮、肌膚、衣服皺褶等細膩質感，傳遞優雅柔美的氣息。壓克力也可以有嶄新風貌！日本藝術家石川美奈子在透明壓克力板上使用壓克力顏料作畫，每條線等寬等距的精細創作，造就出優美和諧的藝術作品；日本金魚繪師深堀隆介運用壓克力樹脂技術，以分層繪畫的方式，堆疊出栩栩如生的立體金魚；透過展場的創作影片，可以看見他繁複的繪製過程。

此外，台灣藝術家廖建忠以複合媒材創作出一個有如劇場般、震懾人心的情境；一台小貨車與瓦斯桶飛躍空中，如同車禍現場的瞬間凝結，貨車的車窗內還能觀察到充滿生活感的細節，逼真程度令人驚嘆，超越了人們的既定認知。

最後一個單元「無限大工作室」為展覽互動區，以德國藝術家克里斯托夫．尼曼（Christoph Niemann）為示範，透過他的思考迴路與突破框架的觀看視角，引導民眾如何從日常生活中身體力行，成為跳出格子的創造者。尼曼喜歡在照片或生活物件添上幾筆插畫或加工，打造一個幽默有趣的新視角，其中最有意思的「週日素描系列」，他將創作時大大小小的心路歷程，包括面對困難的厭世感、焦慮時的叨唸等全部記錄下來，那種害怕沒有靈感、擔心自己不夠好、覺得日子艱難無比的心情，讓許多曾有相同困境的觀者心有戚戚焉。看完尼曼的作品，觀者更能懷著平常心與天馬行空的精神，在互動區坐下來，開始畫畫創作，嘗試跳出格子！

《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》共匯集6國、9位參展者，展覽內容包括典藏文物、藝術作品、手稿、史料、影片等逾百件展品。該展展期自6/3至明年2/29止。此外，本展同步推出獨家設計限量商品，包括以許文龍創辦人為主題的手稿筆記本、語錄原子筆；復古文青風的展覽限定提袋、T恤，另有藝術家相關商品如明信片、貼紙、書籍等。特展詳細訊息請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。