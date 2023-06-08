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7年級青年藝術家香水瓶當畫布　跨界展現驚艷視覺藝術創作

▲▼香水瓶畫布 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲陳泰樺ATI是台灣近年來嶄露頭角的年輕創作藝術家之一。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

台灣近年來嶄露頭角的年輕創作藝術家陳泰樺ATI，作品充滿台灣7年級生回憶的視覺感受，也影響他所建構的藝術世界，其作品「萬年龍」曾在香港蘇富比拍賣1.3萬元美金拍出，最近他創作的觸角更多元豐富，甚至與香水業者跨界合作，將香水瓶身當作畫布，推出帶有濃厚埃及香氛風情的聯名香水，再度受到矚目。

陳泰樺ATI說，對埃及第一個印象就是「流行樂之王」麥可‧傑克森（Michael Jackson）的歌曲《Remember the Time》，其MV中充滿古埃及的元素，如麥可在埃及宮廷群舞的畫面及高貴豔麗的埃及皇后。

▲▼香水瓶畫布 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲陳泰樺ATI最近以香水瓶當畫布，推出濃厚埃及香氛風情的聯名香水（圖／記者陳宏瑞攝）

而「QUEEN MATI 皇后美帝」香水瓶的創作理念是以他的原創IP角色「快樂」與「美帝」為主角，成為這個世界中的「埃及國王」與「埃及皇后」，並打造專屬的故事，將代表「歷史」、「古文明」、「記憶」與「神秘」等元素融合在這款香水的設計上。

陳泰樺ATI表示，過去就很喜歡泰國「JAPARA」的風格，跟他本身「魔幻」、「華麗」，加一點「稀奇搞怪」風格很搭，歷經多次開會及一年多的籌備，香味定調為水果的柚香，有著「神祕」、「安靜」及「療癒」的感覺，希望在視覺、嗅覺及感官上帶給大家更多不同的感受。

▲▼香水瓶畫布 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲JAPARA台灣總經理蘇皇嘉（右）與陳泰樺ATI攜手跨界合作推出聯名香水。（圖／記者陳宏瑞攝）

「QUEEN MATI 皇后美帝」是由JAPARA團隊在埃及努力找尋神秘且珍稀的香精配方，將其與泰國的香氛進行完美融合，前調為檸檬、葡萄柚的綠香調，中調為玫瑰、茉莉、焚香，後調則是雪松木、羊絨木與麝香，充分展現獨一無二，來自埃及的香氛魔法。

▲▼香水瓶畫布 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲「JAPARA精油香水」從設計、包裝、瓶身到香味，都具有埃及的魔幻感。▼（圖／記者陳宏瑞攝）

JAPARA台灣總經理蘇皇嘉表示，個人很喜歡ATI的作品，且已有多幅收藏，而「JAPARA精油香水」蘊藏著古埃及文化，透過與ATI合作，融入台灣青年藝術家的思維，讓古老文明與獨特的現代風格結合，創造出充滿異國神秘感及魅惑氛圍的作品。「QUEEN MATI 皇后美帝」從設計、包裝、瓶身到香味，都具有相當魔幻感，未來會尋找其他的藝術家再來跨界合作，創造更多的可能。

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