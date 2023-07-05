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番茄醬到底該不該冰？最佳保存方式曝光

▲▼卡夫亨氏（Kraft Heinz）。（圖／路透）

▲亨氏番茄醬受到不少人喜愛。（圖／路透）

記者隋昊志／綜合報導

番茄醬是最受歡迎的沾醬之一，可說是萬物皆可沾的美味醬料。不過一大罐的番茄醬往往不會一次用完，那到底該放常溫還是放冰箱咧？美國知名調味料品牌卡夫亨氏（Kraft Heinz）日前在推特發布推文，僅僅5個字，立刻引起廣大網友的討論，至今更是超過530萬人次瀏覽。

卡夫亨氏英國分公司6月27日在推特上發文，僅僅用5個英文單字寫下，「番茄醬要放冰箱（Ketchup. goes. in. the. fridge!!!）」，但也強調僅供參考。不過身為調味料大廠，相關發文也引起網友們關注，至今已逾530萬人次瀏覽。

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卡夫亨氏隔日也發起投票，詢問網友們通常都將番茄醬放在冰箱還是櫥櫃，最後共有13178人投票，其中63.2%的人表示會放進冰箱，36.8%的人放在常溫櫥櫃。

支持放置在常溫即可的網友表示，「不少餐廳都直接將番茄醬放在餐桌上供客人使用」、「超市、餐廳也都沒有將番茄醬放冷藏櫃」、「無法忍受冰番茄醬加到我熱騰騰的薯條上」；但另一派網友則認為，「開封的番茄醬本來就該放進冰箱，不了解這有什麼好吵的」、「冰冰涼涼的薯條特別好吃」。

其實番茄醬是否該放冰箱已經不是第一次引發熱議，早在2017年時就有網友提問，卡夫亨氏就已經回答，由於番茄醬製作成分的番茄、醋都屬於酸性，在室溫下可以穩定保存，但開封後會因儲存條件影響，建議冷藏保持最佳品質，其產品標籤上也標示，「開封後請冷藏」。

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