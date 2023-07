番茄醬到底該不該冰？最佳保存方式曝光

▲亨氏番茄醬受到不少人喜愛。(圖/路透)



記者隋昊志/綜合報導

番茄醬是最受歡迎的沾醬之一,可說是萬物皆可沾的美味醬料。不過一大罐的番茄醬往往不會一次用完,那到底該放常溫還是放冰箱咧?美國知名調味料品牌卡夫亨氏(Kraft Heinz)日前在推特發布推文,僅僅5個字,立刻引起廣大網友的討論,至今更是超過530萬人次瀏覽。

卡夫亨氏英國分公司6月27日在推特上發文,僅僅用5個英文單字寫下,「番茄醬要放冰箱(Ketchup. goes. in. the. fridge!!!)」,但也強調僅供參考。不過身為調味料大廠,相關發文也引起網友們關注,至今已逾530萬人次瀏覽。

卡夫亨氏隔日也發起投票,詢問網友們通常都將番茄醬放在冰箱還是櫥櫃,最後共有13178人投票,其中63.2%的人表示會放進冰箱,36.8%的人放在常溫櫥櫃。

支持放置在常溫即可的網友表示,「不少餐廳都直接將番茄醬放在餐桌上供客人使用」、「超市、餐廳也都沒有將番茄醬放冷藏櫃」、「無法忍受冰番茄醬加到我熱騰騰的薯條上」;但另一派網友則認為,「開封的番茄醬本來就該放進冰箱,不了解這有什麼好吵的」、「冰冰涼涼的薯條特別好吃」。

其實番茄醬是否該放冰箱已經不是第一次引發熱議,早在2017年時就有網友提問,卡夫亨氏就已經回答,由於番茄醬製作成分的番茄、醋都屬於酸性,在室溫下可以穩定保存,但開封後會因儲存條件影響,建議冷藏保持最佳品質,其產品標籤上也標示,「開封後請冷藏」。