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首創！首都客運1579路線「7／15起車上不收現金」　未來擬擴大實施

▲▼首都及台北客運推出連假票價優惠。（圖／首都客運提供）

▲首都客運基隆到台北1579路線首推車上不收現金措施，圖非當班車。（資料圖／首都客運提供）

記者李姿慧／台北報導

客運業缺工，加上國道客運運價17年沒有調整，國道客運為省成本出新招，7月15日起，首都客運將首度在基隆到台北1579路線實施「車上不收現金」措施，鼓勵民眾使用電子票證或通勤月票，為業界首創做法，且將評估擴大其他通勤路線。

首都客運7月15日起1579「基隆-台北」路線將取消車上投現，不再收取現金，民眾須採電子票證付費搭車。

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首都客運總經理李建文受訪表示，國道客運1579路線為通勤路線，取消現金收費，主要是該路線旅客用電子票證刷卡搭車比例高達98%，比市區公車還要高，但為了2%現金投現旅客，每部車都要設收銀機，收班後要開箱解鎖送到總公司算錢，再繳到銀行，後勤人力成本高，但客運業不僅司機、站務員缺人，數幣人員也不好找，後端還要有防弊監督人力，加上國道客運運價17年沒有調整，只能想盡辦法省成本。

李建文表示，初步估算，若取消車上現金收費和收銀機制，一個月該路線可省下6萬元以上，對國道短程通勤客運來說，能省1元就省1元；且為了安全考量，旅客若在車上找錢幣來投現，車輛行進中站著找現金也不安全。

至於若有旅客無電子票證，該如何搭車，李建文表示，如果真的沒有電子票證，旅客搭到市府轉運站或八斗子站，下車後跟車站人員現金補票就即可，如果真的連現金都不方便補，則可下次補刷，都有相關配套措施，希望乘客能夠體諒配合。

李建文指出，該措施為業界首推，初步先從該條國道客運通勤路線開始，未來將慢慢擴大到其他通勤路線外，也將評估向市區公車主管機關申請，盼未來也能推廣到市區公車比照實施。

李建文強調，國道客運北宜路線1570、1571、1572，當時也首度實施月台收費，車上不收錢、不刷卡，當時有乘客曾有疑慮，但實施後民眾都很配合，上下車速度更快，盼大眾也能支持國道客運通勤路線取消車上收現金，多使用電子票證和通勤月票。

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