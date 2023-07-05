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社會 社會焦點 保障人權

喬200萬惹禍！男遭假車禍強押「剁雙掌丟溪」　8煞起訴求重判

記者高堂堯、蔡怡萍／南投報導

南投埔里今年5月驚傳斷掌案，綽號「宗佑」的40多歲柯姓男子遭人用大刀砍斷雙掌後，人被丟包在台中榮總埔里分院急診室外，經搶救後雖無生命危險，但因斷掌無法即時接回，將終身殘疾。檢警循線追查，逮捕主謀曾男等共8名犯嫌，今（5）日偵結，將8人依重傷害、妨害自由等罪起訴，並因手段駭人聽聞、毫無悔意，向法院請求從重量刑。

▲南投斷掌案，柯男疑似為親友作保，慘遭追債報復。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲柯男為親友出面喬債，慘遭曾男找來7名同夥殘忍剁斷雙掌。（圖／記者高堂堯翻攝）

根據檢方調查，主嫌曾男因與柯男的共同友人之間，有網路博奕債務糾紛約200萬元，柯男從中出面協調、導致曾男懷恨在心，找來7名男子策畫給柯男教訓。

今年5月5日時，曾的同夥在柯男保時捷車輛底盤安裝GPS追蹤器，隔日凌晨趁柯男行經埔里西安路、牛眠橋頭一帶停等紅燈時，駕車衝撞製造車禍、再將柯男拖下痛毆，並強壓上車帶至郊區凌虐、殘忍剁斷雙掌，接著載往台中榮總埔里分院急診室門口丟包，醫護人員見到柯男時，他手部被凶嫌以外套綑綁止血，雖經搶救後生命無虞，但因斷肢已被兇嫌丟棄溪流，迄今並未尋獲，造成柯男將一生殘疾。

▲南投斷掌案，警方重回丟棄現場尋找斷肢。（圖／民眾提供）

▲警方重回丟棄現場尋找斷肢，但至今都未找到斷掌下落。（圖／民眾提供）

南投地檢署經2個月調查迅速偵結，將曾嫌在內8名同夥依重傷害、竊錄他人非公開活動、非法剝奪他人行動自由等罪嫌，提起公訴，並強調除曾男外其餘皆矢口否認犯行，毫無悔意，8名犯嫌以GPS追蹤被害人，又於公共場所製造假車禍，再以強暴脅迫方式擄人，以駭人聽聞手法剁刀砍斷被害人雙掌，且將剁下之雙手掌棄置不明處所，斷絕被害人接回手掌之機會，造成被害人身體永久無法復原之重傷害及心靈巨創，嚴重破壞社會安寧秩序，惡性實屬重大，建請法院均予從重量刑。

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