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母求她「幫哥哥貸款」爆悲劇！一家人被迫租房　她30K絕望了

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友當初在母親的拜託下，幫親哥貸款，家裡的房子也做抵押，原本哥哥會按時繳錢，怎料後來竟跑路，害得他們一家房子沒了，只能在外租房；而月收不到3萬的她，除了要出房租錢外，還得和媽媽合力還款，讓她心累不已，忍不住向律師求助，「我的人生還有救嗎？」

律師呂秋遠在臉書分享此案，當事人目前38歲，因為親哥的關係負債300多萬，「當初他缺錢，媽媽拜託我幫他貸款，之前他說他會準時繳，結果他還是不夠還就跑路了；另外，房子也有拿來抵押貸款，因為繳不出來，現在已經沒有了，所以我跟爸媽在外面租房子，房租是我在繳。」

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她坦言，現況是母親每個月要繳10幾萬的貸款，但因現在經濟不景氣，家裡生意也不好，所以媽媽其實根本繳不出來，「我最怕的就是她要跟我借錢，我每個月繳那些貸款、房租，薪水根本就不夠了。」

女網友接著感嘆，「爸媽年紀也大了，這些貸款都還有好幾年，如果真的發生不幸，以後這些貸款我都要自己繳，我也沒房子，一個月薪水才快3萬塊，真的不知道怎麼生活下去。請問律師，你覺得我的人生還有救嗎？」

▲▼透天厝,透天。（圖／記者許凱彰攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

對此，呂秋遠直言，「這件事最初的錯誤，就是來自於貸款，妳犯了第一個錯，現在還錢也是應該的，就當作是犯錯的代價，還錢這件事，就是盡力去做，為了先前自己錯誤的決定負責。」

不過同時，他也提出幾個建議，包括自己到外面租個小套房；跟銀行協商還款金額，跟他們說如果不同意，妳會讓他們強制執行，到時候他們可能拿不到任何錢，「往後別再被親情綁架，別再借任何人、任何錢；不要再跟他們有任何非必要的聯繫，他們是毒藥，已經中毒一次，別繼續吃。」

最後，呂秋遠也勸她，想辦法開源，並優先照顧自己，「生命永遠都有出路，沒有什麼砍掉這種事，好好過生活，別活在別人的嘴巴裡。」

文章引來超過1.4萬人按讚，不少網友感同身受，紛紛回應「我也有這樣的毒瘤，還好我已切斷、遠離」、「原生家庭的悲哀，我父母，兄弟也好不到哪，遠離才有希望」、「這根本比婚姻鬼故事還可怕」、「逃或許很可恥，但很有用，哥哥已經示範給妳看了」、「朋友家也有重男輕女的觀念，也是一言難盡那種，最後在家裡照顧老人的，往往都是女生」。

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