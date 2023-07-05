湘台青年人才交流會啟動　台青鼓勵「眼見為憑」赴陸感受發展機遇

▲2023年湘台人才交流會啟動儀式 。（圖／台青提供）

記者任以芳／綜合報導

「青春同心，同夢共圓」湘台青年人才交流會昨4日在湖南長沙舉行，來自台灣台東大學、中原大學等高校師生與台灣青年創業團隊120多人參加。兩地青年人才將在未來四天開展創業項目路演、就業創業政策分享、籃球友誼賽等，推動湘台青年交流互訪，找準兩地資源稟賦、優勢產業。

本次青年人才交流會從7月4日開始，延續到7月7日結束。活動內容豐富，有代表湘台兩地優勢產業青創團隊項目路演PK，也有兩地青年人才建立長期合作願望安排，或是岳麓書院探尋湖湘文化根脈，體驗亞洲最大最具創造力的「七彩盒子」全媒體動能，以及充滿青春活力的籃球友誼賽。

▲ 許多台青第一次來大陸或是來湖南。（圖／台青提供）

湖南省台辦副主任郭俊彥表示，湖南著力擴大湘臺青年人才交流，創新交流合作平台。期許兩岸青年增進彼此瞭解，增進互信認同，促進兩岸青年攜手並進、共同成長。

「青年是兩岸命運共同體中最具青春創造活力的重要組成部分，肩負著兩岸關係和平發展的未來。」國民黨中常委鄭任宗指出，這次交流會是為未來打下基礎的開端，兩岸青年應該互相學習、互相啟發，共同促進兩岸的繁榮發展。

活動啓動儀式，台東大學教育系何俊青教授回顧並展望兩岸青年交流情況，台灣中原大學教授邱榆淨女士介紹台灣青年創業的情況，還有多位參加活動的台青，分享自己在大陸創業心情和願景。

「我第一次去昆明參展，帶的貨物艾草條第二天就全部賣完了，這是大陸市場的廣闊，同時大陸朋友也非常照顧我們台商。」台青科(武漢)眾創孵化空間有限公司總經理林政輝分享在大陸發展奮鬥的故事，希望廣大台灣青年能摒棄網路不夠真實的言論，大家「眼見為憑」，看一看兩岸繁榮發展的前景。

▲各地台青分享自己在大陸創業經驗 。（圖／台青提供）

台灣中原大學企管碩士班學生謝易晉表示，「兩岸青年人才交流活動在台灣很火熱，許多台灣青年希望到大陸來參訪學習。」

謝易晉對於兩岸青年籃球交流活動充滿期待，希望在交流活動上聽到湖南青年對於創業的新想法，如果有合適的機遇也十分樂意在湖南創業圓夢。

中華創業育成協會還與長沙市青年企業家協會簽訂兩地人才交流合作協議。湘臺青年人才交流會之項目路演上，湘臺兩地青年創業者從人工智能、數字經濟、信息技術及生活應用、音樂文創等領域進行項目交流。

據悉，本次活動有大部分台灣青年朋友首次來大陸或是來湖南，通過此次青年人才交流活動希望讓更多台灣青年親自體驗湖南深厚的歷史文化底蘊和多元創新的新時代面貌，加大對台灣青年來湘學習、就業、創業及生活的吸引力，進一步促進湘台兩地交流合作與融合發展。