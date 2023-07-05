保大員警偷贓款！白紙換現金A走19萬　全部吐回+繳庫8萬換緩刑

▲保險箱示意圖。（圖／取自Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

保安警察第二總隊一名張姓偵查佐負責隊上贓證物管理，但因投資想酒類缺資金，竟在2018年間趁機拿了贓物庫的鑰匙和門禁管制卡，偷偷潛入庫房，前後5次將彌封扣押的贓款，以白紙換現金的方式調包，A走了19萬3400元，直到去年底才東窗事發，保二查出是張姓偵查佐所為，依法送辦。法院審理後，考量他已經繳回不法所得，因此依竊盜罪判處他徒刑1年，緩刑2年，並應向國庫支付8萬元。

判決指出，張姓男子是保安警察第二總隊刑大偵三隊的偵查佐，2018年4月30日至同年9月26日負責隊上贓證物管理業務，熟知贓證物保管流程，他為了投資酒類，竟趁機拖延繳回保險箱鑰匙，然後再拿取證物室門禁磁卡，潛入證物室後，打開保險箱，偷拿扣押的贓款信封剪開後，用白紙換現金，再將信封彌封好放回保險箱，前後5次共A走19萬3400元。

原本以為神不知鬼不覺，直到4年後偵三隊領出這筆查扣的贓款準備辦理入庫時，發現證物袋內的千元紙鈔竟成白紙，經調閱監視錄影畫面後，才發現是張姓偵查佐所為，依法將他送辦。

法院審理時，張男也火速繳回不法所得19萬餘元，法官考量他沒有前科，犯後坦承犯行，因此依竊盜罪判處他徒刑1年，緩刑2年，並應向國庫支付8萬元，全案可上訴。