陳致中洗錢案剛入獄　黃睿靚「繳100萬換緩刑」北檢已給帳號

▲陳致中(左起)夫婦都因洗錢案被判刑定讞，其中黃睿靚獲繳庫100萬元就可緩刑的機會。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者劉昌松／台北報導

前總統陳水扁的兒子陳致中，因為幫母親吳淑珍洗錢，被判刑1年定讞，已經在11日報到發監，陳致中的妻子黃睿靚同樣因為出名幫忙在海外開戶洗錢，遭判刑10月，併科罰金新臺幣100萬元，不過法院考量她身為兒媳，難以推拒婆婆要求而犯案，給予緩刑4年機會，條件是支付國庫100萬元，台北地檢署已通知公庫帳號，入帳後就可免坐牢。

陳水扁家族在扁任總統時期，就開始遭檢調追查包括南港展覽館、龍潭購地等多項弊案，扁卸任後，又與吳淑珍等人因國務機要費案遭起訴，但因《會計法》修正除罪化，扁國務機要費案都已被改判免訴，但仍有南港展覽館、龍潭購地等弊案，讓陳水扁被判刑20年、吳淑珍也被判刑17年6月定讞，扁、珍目前都因身體因素未受到刑罰。

▲陳致中日前已自理大平頭到高雄地檢署報到入監。（資料照／記者吳世龍攝）

而陳致中和黃睿靚因為在吳淑珍指示下，在海外開設帳戶，協助隱匿力麒建設董事長郭銓慶等人的行賄贓款，被依洗錢罪起訴，並經法院判決有罪確定，其中陳致中被判刑1年、併科罰金150萬元，是必須入監的矚目人物，最高法院在宣判當天就通知檢方啟動防逃機制，北檢在收案後，立即囑託陳致中戶籍所在地的高雄地檢署，由雄檢連繫陳致中後訂出5月11日發監執行。

黃睿靚的洗錢罪判刑10月、併科罰金150萬元，但高院考量她未曾受有期徒刑以上刑之宣告，且其係因囿於兒媳身分，難以推拒婆婆之要求致犯下本案，經此次偵審及科刑之教訓後，當知所警惕，信無再犯之虞，因此以暫不執行為適當，宣告緩刑4年，以啟自新。

由於黃睿靚並非一定要入監的有罪被告，所以審檢依一般程序行文，日前北檢已經收到黃睿靚的確定判決書，因緩刑金並非刑事罰金，黃睿靚不用親自到地檢署報到繳錢，北檢已通知黃睿靚公庫帳號，黃睿靚依公文指示匯款100萬元入庫就好。