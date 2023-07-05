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「我家的兩岸故事」台中文化資產園區展出　盧秀燕：傳承珍貴歷史

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市文化資產園區5日上午展出「我家的兩岸故事——透過互動科技與歷史對話」巡展，收藏豐富的人物影音及典藏文物，紀錄前人遷台歷史，吸引數百名民眾入場參觀。台中市長盧秀燕也共襄盛舉，她說，這是對民間技藝的致敬，也是一項與時間賽跑的人文工程，將珍貴的歷史傳承下去。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市文化資產園區5日上午展出「我家的兩岸故事——透過互動科技與歷史對話」 。（圖／記者游瓊華攝）

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「我家的兩岸故事」由財團法人沈春池文教基金會主辦，透過互動科技與歷史對話，結合互動科技與新媒體藝術，打造出體驗戰亂中離家的「跨越黑水溝」、象徵遷台人物改變一生的「命運艙門」、用3D互動重現兩岸情感的「生命路線地圖」、充滿復古的換裝體驗「一卡皮箱到台灣」，以及能夠走入「八千里路」懷舊的VHS出租店，透過沉浸式遊戲和VR虛擬實境，引領民眾漫步遷台歷史的多重宇宙。

盧秀燕表示，她父親是山東人，早年輾轉到了台灣，娶了閩南籍妻子，自己從小就在眷村長大，印象裡大家不管從哪裡來，左鄰右舍都像兄弟姐妹一樣相互照顧。基金會用互動展覽的形式，呈現豐富全面的時代細節，將珍貴的歷史，用年輕一輩能接受的方式傳承下去。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕表示，這是對民間技藝的致敬。（圖／記者游瓊華攝）

沈春池基金會董事長沈慶京指出，自己親身感受了台灣早年的省籍融合問題，更見證了從大陸遷台的時代歷程，但隨著歲月過去，許多老一輩的故事，如果沒有及時記錄搶救，就會在歷史中永遠消失，希望未來能繼續廣納社會資源，讓搶救遷台歷史記憶庫能夠長遠執行，並且加速落實。

展覽的第一區域還原了遷台人物漂流的第一站「跨越黑水溝」，現場以大型船艙造景與三面投影，營造浪濤中橫渡海峽的不安環境及心境，觀眾可沉浸式體驗戰亂中倉皇離家、迢遙渡海的顛沛氛圍；第二區域的「命運艙門」，能夠選擇不同身份的人物抵達到臺灣後，開啟全新生活篇章的命運關卡；在「生命路線地圖」讓觀眾透過3D感應式互動劇場，與不同身份的遷台人物一同經歷命運轉捩點。

大批軍民抵達台灣後，在眷村中開始了不同省籍間的文化融合，展區「一卡皮箱到臺灣」以復古風情打造出眷村客廳與懷舊理髮廳，另有VR的互動科技可以感受眷村風情與有趣的換裝遊戲；記憶中的懷舊錄影帶店，也在展區「八千里路」、「小沈出租店」的VHS出租店，復刻出昔日情懷。

「我家的兩岸故事」運用新穎的互動式科技，又能近距離觀賞遷台人物的生命記憶與陳列的歷史文物，展件豐富、展覽形式多元，藉著展出每一段遷臺長者及其家屬親友的珍貴記憶，分享兩岸的傳家篇章，展期自7月5日至9月20日，是今夏闔家大小探遊的絕佳選擇，敬請把握展出時間。

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