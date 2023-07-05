欠3萬賭債被押走！男友趁紅燈跳車逃命　報警喊：我女友還在車上

記者戴上容、戴若涵／新北報導

新北市一名男子3日因積欠3萬元賭債，與友人相約見面，不料，他與同行女友卻遭強押上車，一路從八里移動至淡水，男子趁紅燈時跳車逃命，並報警希望警方能將還在車上的女友救出。但警方救出女友時發現，對方竟隨身攜帶毒品，全案將依妨害自由、毒品案移送士林地檢偵辦。

▲新北情侶遭押走，男友跳車報警「女友還在車上」，警意外查出毒品。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

男子報案時表示，在八里區與友人商討如何處理3萬元的賭債，未料，友人們卻將他與同行的女友一同帶上車移動至淡水，企圖以控制行動的方式來索討這筆債務。男子在車上趁著該車停等紅燈時，打開車門逃生求助，希望警方能即時將還在車上的女友救出。

蘆洲分局獲報後，立即組成專案小組，發現該車還在淡水市區，立即調派警力，在6個小時內就鎖定該車的位置，迅速調集警力前後包夾犯嫌車輛，將犯嫌壓制逮捕歸案並救出女友。

警方完成救援任務後發現，男子女友面露異色還特別護住包包，打開其隨手包包後，查獲5包總毛重15.72公克的海洛因，4包總毛重89.46公克的安非他命，以及吸食器等證物，全案將3名控制他人行動的犯嫌依妨害自由及毒品通緝罪移送，另外，該女子依毒品罪移送士林地檢偵辦。