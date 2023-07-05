日本獲准排放核廢水　中駐日大使痛批「有問題」應叫停排海計劃

▲中駐日本大使吳江浩就日本福島核污染水問題召開記者會 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

聯合國屬機構國際原子能總署（IAEA）昨4日發佈日本福島核污染水處置綜合評估報吿，預計日本將被批准在未來30到40年內把超過130萬噸的福島核災難處理水排入太平洋，引起中國強烈不滿和抗議。中國駐日本大使吳江浩昨召開中日記者會，重申日方應叫停排海計劃。他痛批，「不相信有人真的敢把這種『處理水』做飲用水，日本甚至出現核廢水排海要海水浴季節，恰恰說明核汙染水確實有問題。」

陸媒《澎湃新聞》報導指出，中國駐日本大使吳江浩就日本福島核汙染水問題召開專題記者會，當天出席主流中日媒體記者有40多人參會。

《日本經濟新聞》首先提問「福島核汙染水排海，中方最擔心的是什麼？有人認為中方擔心缺乏科學依據。為了消除這樣的擔心，中方希望日本政府怎麼做？」

吳江浩表示，「把核事故產生的核汙染水向大海排放，自人類和平利用核能以來，這種做法沒有先例。日方說各國核電站都在排放，實際排放的是正常的冷卻水，不是同事故熔芯接觸過的汙染水。」目前福島核汙染水含有60多種放射性核素，現階段很多尚無有效處理技術。日方處理系統的有效性和可持續性缺乏充分權威驗證。

按照日本計畫排海過程將持續30年，甚至更久。對此，吳江浩認為，面對諸多不確定因素，排放持續時間如此長。「未來誰來監測？怎麼監測？如何確保可信性？這些問題都沒有切實的結論。」

吳江浩強調，「中方的立場非常明確，就是日方應叫停排海計劃。」

▲ 日本政府決議2022年開始排放福島核廢水入海，（圖為福島第一核電廠所存放的已處理核廢水）。（圖／路透）

日媒《共同社》提問，「關於排海的安全標準，應該優先參考國際原子能機構的判斷還是中方自身判斷？」

吳江浩說，「回顧兩年多來的事件進程，很明顯日方是先預設結果，再尋求佐證和背書。」

他進一步說，日本政府2021年4月就宣佈要排海，隔年7月正式推出排海方案，之後多次強調不會推遲，這些行為超前IAEA完成評估和發佈最終報告。「也就是說，無論IAEA得出什麼結論，日方都已下定決心要排海。我們從中看不到任何對科學的尊重。」

吳江浩表示，從職能授權來說，IAEA是促進安全、可靠、和平利用核技術的國際機構，並非評估核汙染水對海洋環境和生物健康長遠影響的合適機構。

他認為，日方從一開始限制IAEA工作組授權，不接受評估其他處置方案。「在這種情況下，機構證明不了日方排海的正當性、合法性，也免除不了日方應承擔的道義責任和國際法義務。」

▲南韓大學生削髮抗議，呼籲日本人應把福島核廢水「喝下去」。（圖／路透社）

港媒《鳳凰衛視》提問，「日方稱排海是國際通行做法，稱『處理水』即使飲用也不會造成輻射超標，未來中方是否會強化限制進口日本農產品等措施？」

吳江浩首先再次強調，向海洋排放核事故汙染水在全球沒有先例，不是日方所說的國際通行做法。這個問題的關鍵在於，核汙染水同核電站正常的排放水，完全沒有可比性。

他連續用2次「有問題」痛批日方態度，「我不相信有人真的敢把這種所謂的『處理水』拿來做飲用水。最近日本出現排海應避開海水浴季節的聲音，為何有這樣的聲音？恰恰說明核汙染水確實有問題，真有問題。」

吳江浩也呼籲，日本排放核廢水攸關許多國家，不光是中國本身憂心。包括周邊國家、太平洋島國在內的國際社會都有強烈關切，日本國內也有很多質疑反對的聲音。日方應該正視國際社會和國內民眾的正義呼聲，停止強推排海計劃

針對《讀賣新聞》提問，「日本政府曾向中方提議開展專家層面溝通，中方未予回應，請問中方是否會作出回應？」

吳江浩回應，中方曾經以書面形式向日方提供兩版問題清單，沒有得到日方有誠意的答覆。「日方堅持以排海為溝通前提，令人質疑這種溝通的實質意義。日方這種做法與對待IAEA的手法如出一轍。」

吳江浩，「我願再次強調，中方不排斥有實質意義的接觸。」