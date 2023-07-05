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福島核廢水獲IAEA「評估安全」　日媒：政府最快8月排放

▲▼日本政府決定將福島核電廠125萬噸的輻射汙水排入海洋。（圖／路透社）

▲日本政府決定將福島核電廠125萬噸的輻射汙水排入海洋。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

國際原子能總署（IAEA）昨（4）日發表評估報告，表示日本政府決定將福島第一核電廠的「核處理水」排放進太平洋的計畫符合國際安全標準，認為對人體所造成的健康影響輕微至可以被忽視。日媒今（5）日上午在報導指出，日本岸田政府目前計畫最快在今年8月就會將核處理水排放入海，目前正和居民積極協調。

根據日媒《日本經濟新聞》，日本政府以IAEA所發表的評估報告為依據，表示按照計畫最快將從今年8月起排放福島第一核電廠的核處理水，因此目前將進入和周遭居民、漁民、環境保護團體的協調階段，其實將核處理水排放至太平洋仍有汙染海洋的疑慮，因此依舊受到福島縣、宮城縣當地居民和漁民們的反彈。

根據日媒《朝日新聞》，日本全國漁業協同組合聯合會曾於今年6月22日表示，依舊維持反對核處理水排放至海洋的基本立場。

日媒《NHK》則在報導引述公明黨黨代表山口那津男4日的說法表示，儘管評估報告認為福島核電廠核處理水的排放被科學手法驗證為安全，但若要完全說服日本國內外排放核處理水為安全作法，恐怕得需要一段較長的時間，因此他呼籲政府應該審慎處理。

日媒《TBS電視台》則引述日本總理官邸高層人士的說法，表示今年9月開始排放核處理水，應該是最符合現實情勢的方案。至於日本政府高層關係人士則向《產經新聞》表示，「要取得所有國家的同意，這在現實情況太過困難，將會在最後階段採取綜合判斷。」

報導指出，日本首相岸田文雄將會依照國內外情勢，在最終階段決定排放核處理水的具體時間點。

據悉，2011年3月11日東日本大地震，福島第一核電廠第1至3號機組的冷卻功能遭到海嘯破壞而導致爐心熔毀，廠方向機組灌水降溫的過程中產生大量核汙染水，加上流入廠房機組的地下水、雨水，估計每天約產生平均90噸汙水，雖然經過多核素處理系統（ALPS）去除銫、鍶等多種放射性物質，卻因現行技術難以去除氚存留，因此又被稱做ALPS處理水。

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