IAEA認定日核廢水符合標準　陸外交部：該機構報告不是日方通行證

▲日本政府預計八月福島核電廠130萬噸的輻射汙水分批排海。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

聯合國屬機構國際原子能總署（IAEA）昨4日發佈日本福島核汙染水處置綜合評估報告，認為日本核汙染水排海方案總體符合國際安全標準，機構將對日排海活動長期監督監測。中國外交部發言人昨表示，該報告未能充分反映所有參加評估工作各方專家的意見，有關結論未能獲得各方專家一致認可。「中方對機構倉促出台報告表示遺憾。」

發言人指出，機構報告不能成為日方排海的「護身符」和「通行證」。機構因授權所限，沒有審查日方排海方案的正當合法性，沒有評估日方淨化裝置的長期有效性，沒有確證日核汙染水數據的真實準確性，相關結論存在較大侷限性和片面性。

發言人稱，「格羅西總幹事表示，機構應日本政府請求開展審查評估，絕不是為日排海背書。」

發言人指出，日方出於經濟成本考慮，無視國際社會關切和反對，執意決定將核汙染水排海，將太平洋當作「下水道」。無論報告內容如何，都無法改變日方未來30年將上百萬噸的福島核汙染水持續向太平洋排放。

發言人也反問，日方淨化裝置能否保持長期有效？國際社會能否及時掌握超標排放的情況？放射性核素長期累積和富集，會給海洋生態環境、食品安全和公眾健康造成什麼影響？這些問題國際原子能機構的報告都沒有給出答案。

▲中國強烈抗議，IAEA必須長期建立國際監測機制。（資料圖／路透）

中國代表在人權理事會第53屆會議上指出，日方強推核污染水排海，以經濟成本為由選擇向海洋排放，等同於向全人類轉嫁核污染風險，將引發全球海洋環境和公眾健康重大問題，造成更大範圍的流離失所問題，希望國際社會高度關注。

中國代表強調，日方做法違背國際道義責任，違背《聯合國海洋法公約》、《倫敦傾廢公約》等國際法義務。中方再次敦促日方停止核污染水排海計劃，切實以科學、安全、透明的方式進行處置，配合國際原子能機構盡快建立一套包括日本鄰國等利益攸關方參與的長期國際監測機制。