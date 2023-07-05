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大陸 大陸焦點 特派現場

開冷氣要加收120元！陸計程車司機：單親媽賺點血汗錢怎麼了？

▲▼計程車暑假漲價，額外加收冷氣費 。（圖／翻攝微博）

▲計程車暑假漲價，額外加收冷氣費 。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

四川錦陽一名學生日前搭計程車返家，被加收20元人民幣（約80元新台幣）的服務費，又被加收30元（約120元新台幣）的冷氣費。開車的女司機表示，她已經少收車費，開冷氣要加錢，否則就不開冷氣；此外，她還強調，自己是單親媽媽，生活困苦，只能靠開計程車賺點血汗錢。

學生表示，司機在上車前告知由於現在是乘車的高峰期，所以要多收20元（約80元新台幣）的服務費，他無奈同意，但沒想到，司機還要要加收30元（約120元新台幣）的冷氣費，覺得不合理。

結果司機開始抱怨自己的生活困苦，說自己是一個單親媽媽，不只要養活孩子還有房貸、車貸，只能靠開計程車賺點錢。司機還說，不是故意要坑人，只是想活得更好一點。

學生3日向政府投訴，稱從學校乘車到綿陽火車站，講好3個人100元（約420元新台幣）車費，但是在要求司機開空調時，司機表示還要加收30元（約120元新台幣）。

學生還說，他告訴司機自己會投訴後，司機還向其他司機吐槽。

事件在網路上引起討論，有人認為司機的做法是無理取鬧，收費標準應按照平台的規定。有人認為司機的做法是合理，司機也有生存的壓力。

北川羌族自治縣綜合行政執法局負責人表示，執法局工作人員巡查到該影片後，立即對涉事車輛進行調查。經查，該車不屬於網約車，屬非法營運車輛，已安排人員到其家中尋找涉事車主並開展相關調查。針對非法營運行為，將按照相關規定給予處罰。

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